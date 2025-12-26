공수처, ‘통일교 편파수사 의혹’ 민중기 특검 압수수색 나서

고위공직자범죄수사처가 김건희 특별검사팀의 ‘통일교 편파 수사의혹’과 관련해 26일 민중기 특검을 상대로 압수수색에 나섰다.

공수처 수사4부(차정현 부장검사)는 이날 오후 민 특검의 직무유기 혐의와 관련해 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 위치한 민 특검 사무실에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 진행했다고 밝혔다.

공수처는 지난 8월 김건희 특검팀이 더불어민주당 소속 정치인들도 통일교 측으로부터 금품을 받았다는 윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술을 듣고도 국민의힘 소속 정치인들만 편파 수사했다는 의혹을 수사 중이다.

특검팀은 당시 윤 전 본부장으로부터 2018∼2020년쯤 전재수 전 해양수산부 장관에게 한일 해저터널 추진 등 교단 현안 해결을 위한 청탁성으로 명품 시계 2개와 함께 수천만원을 제공했다는 진술을 확보했다.

윤 전 본부장은 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원 등에게도 금품을 전달했다는 취지로 진술했던 것으로 알려졌다.

그러나 특검팀은 여당 의원들에 대해서는 특검법상 수사 대상이 아니라는 사유로 정식 수사에 착수하지 않았다. 특검팀은 해당 내용을 수사보고서에만 남겨뒀다가 지난달 초 내사(입건 전 조사) 사건번호를 부여하면서 금품을 주고받은 이들에게 뇌물 또는 정치자금법 위반 혐의가 적용될 수 있다고 판단한 것으로 알려졌다.

국민의힘은 민 특검과 특검보 등을 직무유기 혐의로 지난 11일 경찰에 고발했지만, 경찰은 “(수사 대상인) 검사는 관련법에 따라 공수처가 수사해야 한다”며 16일 사건을 공수처에 이첩했다. 공수처는 지난 19일 사건을 배당하고 23일 윤 전 본부장을 서울구치소에서 접견 조사했다.

공수처는 관련자에 대한 추가 압수수색과 소환 조사를 통해 민 특검이 수사 과정에서 윤 전 본부장의 진술을 확보한 뒤 4개월 동안 별다른 조치를 취하지 않은 경위를 확인할 것으로 보인다.