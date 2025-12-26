포르쉐 타고 라면 먹으며 “지긋지긋해”…‘가난 코스프레’ 논란

온라인상에서 이른바 ‘가난 챌린지’라 불리는 콘텐츠가 확산하며 논란이 되고 있다. 스스로를 “가난하다”고 자조하면서도 실제로는 경제적 여유를 과시하는 행위다.

최근 사회관계망서비스(SNS)에는 비행기 1등석에서 라면을 먹으며 “이 지긋지긋한 가난”이라고 적거나, 억대 수입차 열쇠와 함께 “오늘도 김밥에 라면이다”라는 글을 올린 사진들이 공유되고 있다.

1500만원대 명품 유모차를 인증하며 “아이 유모차가 이 가격이라니 지긋지긋한 가난”이라고 적거나, 슈퍼카 운전석에서 명품 시계가 보이도록 사진을 찍고 “기름 넣을 돈도 없어서 출근한다”는 문구를 덧붙인 사례도 있다.

‘가난 챌린지’ 관련 게시물. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

이밖에 고가의 미술품이 걸린 넓은 거실 사진에 “가진 것이라곤 그림 몇 점뿐”, 호화로운 수영장에서 “수영장 갈 돈이 없어 집에서 논다”고 적는 식의 게시물도 있다.

이에 대한 시선은 대체로 비판적이다. 누리꾼들은 “차라리 돈 많다고 대놓고 자랑하는 게 낫다”, “가난이 웃음의 소재가 될 수 있나”, “진짜 힘든 사람들을 조롱하는 것”이라며 불쾌감을 드러내고 있다.

그룹 신화 멤버인 가수 김동완씨도 자신의 SNS를 통해 공개적으로 문제를 제기했다. 그는 “이걸 자조 섞인 농담이라고 하기에는 타인의 결핍을 소품처럼 다루는 것처럼 보인다”며 “가난은 농담으로 쓰기 힘든 감정”이라고 지적했다. 이어 “나 역시 홀어머니와 반지하 생활을 오래해 가난이라는 단어가 늘 마음에 걸린다”고 덧붙였다.

전문가들은 이같은 현상이 우리 사회에 퍼져 있는 부의 불균형과 맞닿아 있다고 분석한다. 허준수 숭실대 사회복지학부 교수는 연합뉴스를 통해 “압축 성장 과정에서 사회의 기준이 경제력에 지나치게 맞춰지다 보니, 가진 것을 드러내거나 과시하려는 욕구가 강해졌다”고 설명했다.

이어 “SNS에서 가난을 희화화하는 흐름은 빈곤층의 현실에 대한 이해가 부족하다는 방증”이라며 “취약한 이웃과 지역사회에 대한 관심을 회복할 필요가 있다”고 강조했다.