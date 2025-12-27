세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

영하 15도 ‘강추위’ 예고…“서울 1㎝ 미만 눈 내릴 듯” [오늘날씨]

입력 : 2025-12-27 06:31:14
수정 : 2025-12-27 06:31:13
폰트 크게 폰트 작게
윤성연 기자 ysy@segye.com
구글 네이버 유튜브

토요일인 27일엔 최저 영하 15도의 강추위가 예고됐다. 일요일인 28일에는 기온이 다소 오르겠지만 바람 영향으로 체감온도는 낮에도 영하권에 머무는 곳이 있겠다.

 

바람도 다소 강하게 불어 실제 느끼는 추위는 더 심해진다. 뉴스1 자료사진

기상청에 따르면 북서쪽에서 남하한 찬 공기 영향으로 이날 아침 기온은 전국 대부분 지역에서 평년(최저 -10~1도, 최고 1~9도)보다 2~5도 낮은 아침 최저 -15~-3도, 낮 최고 0~8도가 예보됐다.

 

서울 최저기온은 -11도까지 내려간다. 중부내륙과 전북 동부, 경북 내륙 일부는 -10도 이하로 떨어져 체감 추위가 크겠다. 바람도 다소 강하게 불어 실제 느끼는 추위는 더 심해진다.

 

중부를 중심으로 눈이 날리거나 조금 쌓이는 곳이 있겠다. 인천과 경기 남부는 1㎝ 안팎, 서울과 경기 북부는 1㎝ 미만의 적설이 예상된다. 강원 남부 내륙과 대전·세종·충남·충북도 1㎝ 안팎이다. 같은 날 강원 내륙·산지 일부와 전북 북부, 경북 서부 내륙에서는 눈발이 흩날리겠다. 제주도는 27일 새벽까지 산지를 중심으로 1~3㎝의 눈이 더 내릴 수 있다.

 

일요일인 28일 아침 최저기온은 -6~2도, 낮 최고기온은 2~12도로 전날보다 오르겠다. 다만 중부 일부 지역에서는 낮에도 체감온도가 영하권에 머물 가능성이 있다. 오후에는 수도권과 강원 중·북부 내륙·산지, 충남 북부 서해안에 비 또는 눈이 내릴 수 있으며, 강원 중·북부 내륙·산지는 1㎝ 안팎의 적설이 예상된다.

윤성연 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지