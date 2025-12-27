영하 15도 ‘강추위’ 예고…“서울 1㎝ 미만 눈 내릴 듯” [오늘날씨]

토요일인 27일엔 최저 영하 15도의 강추위가 예고됐다. 일요일인 28일에는 기온이 다소 오르겠지만 바람 영향으로 체감온도는 낮에도 영하권에 머무는 곳이 있겠다.

바람도 다소 강하게 불어 실제 느끼는 추위는 더 심해진다. 뉴스1 자료사진

기상청에 따르면 북서쪽에서 남하한 찬 공기 영향으로 이날 아침 기온은 전국 대부분 지역에서 평년(최저 -10~1도, 최고 1~9도)보다 2~5도 낮은 아침 최저 -15~-3도, 낮 최고 0~8도가 예보됐다.

서울 최저기온은 -11도까지 내려간다. 중부내륙과 전북 동부, 경북 내륙 일부는 -10도 이하로 떨어져 체감 추위가 크겠다. 바람도 다소 강하게 불어 실제 느끼는 추위는 더 심해진다.

중부를 중심으로 눈이 날리거나 조금 쌓이는 곳이 있겠다. 인천과 경기 남부는 1㎝ 안팎, 서울과 경기 북부는 1㎝ 미만의 적설이 예상된다. 강원 남부 내륙과 대전·세종·충남·충북도 1㎝ 안팎이다. 같은 날 강원 내륙·산지 일부와 전북 북부, 경북 서부 내륙에서는 눈발이 흩날리겠다. 제주도는 27일 새벽까지 산지를 중심으로 1~3㎝의 눈이 더 내릴 수 있다.

일요일인 28일 아침 최저기온은 -6~2도, 낮 최고기온은 2~12도로 전날보다 오르겠다. 다만 중부 일부 지역에서는 낮에도 체감온도가 영하권에 머물 가능성이 있다. 오후에는 수도권과 강원 중·북부 내륙·산지, 충남 북부 서해안에 비 또는 눈이 내릴 수 있으며, 강원 중·북부 내륙·산지는 1㎝ 안팎의 적설이 예상된다.