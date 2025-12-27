2025년 마지막 주말…e커머스업계, 대형 프로모션 진행

올해 마지막 주말을 앞두고 주요 e커머스들이 할인과 단독 기획을 앞세운 대형 프로모션에 나섰다.

11번가 제공

27일 업계에 따르면 11번가는 이달 28일까지 연말연시 선물로 인기가 높은 건강식품과 커피·차 선물세트 등을 최대 15% 즉시할인 혜택과 함께 선보이는 '맛으로 전하는 연말연시 선물 기획전'을 연다.

이번 기획전에서는 정관장 홍삼정 에브리타임 샷(20㎖·20개입)과 순수식품 종합비타민 미네랄 23종(360정) 등 겨울철 면역력 관리에 도움을 줄 수 있는 건강기능식품을 다양하게 선보인다.

추운 날씨에 수요가 높은 차(茶)와 제철 과일 세트도 합리적인 가격에 마련했다.

녹차원 작설 2종 선물세트(작설중작증제차 50g+작설덖음차 40g)를 1만원대에, 스타벅스 드립백 선물세트(15T+머그)를 2만원대에 만나볼 수 있다.

롯데온은 오는 28일까지 키엘 브랜드데이를 진행한다.

행사 기간 동안 키엘 2025 홀리데이 에디션을 만나볼 수 있다. 키엘 수분 장벽 크림 125㎖ 세트는 정품 초과용량 증정으로 무려 42㎖를 단독 증정한다.

베스트셀러인 키엘 칼렌듈라 듀오 세트, 키엘 울트라 훼이셜 페이스 앤 바디 듀오 세트도 2025 홀리데이 에디션 기획 세트로 합리적으로 만나볼 수 있다.

구매 고객 모두에게 칼렌듈라 꽃잎 토너 40㎖도 증정한다.

같은 기간 스킨푸드 바나나 PDRN 론칭 기획전도 진행한다.

행사 기간 동안 스킨푸드의 신상품 바나나 PDRN 패드, 크림, 세럼 등을 만나볼 수 있다.

바나나섬유로 만든 듀얼 텍스쳐 패드에 3세대 저분자 비건 PDRN을 함유한 바나나 PDRN 실키 패드, 부드러운 사용감에 끈적임 없이 부드럽고 촉촉한 바나나 PDRN 부스터 세럼, 피부 탄력 개선에 효과적이고 자극이 적은 바나나 PDRN 글로우 크림 등이다.

해당 제품 단품 구매 시 파인애플 폼 30㎖ 2개를 추가 증정한다. 패드와 세럼, 크림 등으로 구성된 기획 세트 3종도 롯데온 단독으로 준비했다.

SSG닷컴은 오는 2월 6일까지 설 선물세트 사전 예약 판매를 진행한다고 26일 밝혔다.

올해 쓱닷컴은 상대적으로 짧은 설 연휴로 미리 설 선물을 준비하는 고객이 늘어날 것으로 전망해 사전 예약 물량을 지난 설 대비 20% 늘렸다.

특히 전통적인 인기 선물인 신선식품 세트는 주요 브랜드 상품 물량을 30% 확대했다.

대표 상품으로 사과배 혼합 선물세트 6kg을 5만4000원대에, 한우 1kg(등심500g+채끌500g) 선물세트는 9만5000원대 사전예약 특가에 판매한다.

양극화되는 선물 수요를 고려해 프리미엄, 실속형 상품을 동시에 강화했다.

프리미엄 단독 기획 브랜드 SSG정담의 15만원대 영광굴비 10미 선물세트를 비롯해 쿠키, 전통차, 한식 디저트 등 이색 선물세트를 준비했다.

사전 예약 기간 행사카드로 구매 시 인기 선물세트를 최대 50% 할인해준다. 구매 시점과 금액대에 따라 최대 150만원 SSG머니 적립 또는 혜택도 제공한다.