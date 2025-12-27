유통업계, 다양한 '굿바이 2025 행사' 개최

연말을 코앞에 두고 유통업계가 소비 공략에 나섰다.

롯데쇼핑 제공

27일 업계에 따르면 롯데마트는 이달 31일까지 '굿바이 2025 행사' 를 진행, 연말연초 즐기기 좋은 대표 가족 먹거리를 할인 판매한다.

롯데마트는 홈파티 수요를 겨냥해 '홈파티용 한우 등심·안심·채끝 1등급(각 100g·냉장·국내산)'은 행사 카드 결제 시 28일까지 40% 할인한다.

특히 '다다기오이(개·국산)'는 28일까지 3개 이상 구매 시 각 990원에 맛볼 수 있다.

동절기에는 작황 부진과 시세 상승으로 고품질 오이 수급이 어려운 만큼, 롯데마트는 스마트팜 농가를 선제적으로 발굴하며 연중 안정적인 공급 구조 구축에 나서왔다.

이번 행사는 온·습도 조절이 가능한 스마트팜 원물을 활용해 기후 영향을 최소화하고, 겨울에도 균일한 품질의 오이를 합리적인 가격에 제공하기 위해 기획됐다.

떡국떡, 한우 국거리 등 새해 먹거리도 미리 선보인다.

롯데슈퍼는 이달 31일까지 올해 마지막 특가 행사 '굿바이 2025'를 진행한다.

먼저, 연말 파티에 빠질 수 없는 육류를 특가 판매한다.

'뼈없는 돈마호크 구이(800g·냉장·국내산)'는 구이에 적합한 황금두께 2.7㎜로 준비해 1만 7900원에 판매한다.

'언양·서울식 불고기 1+1 기획팩(각 400g+400g·냉장)'은 40% 할인가에 제공하고, '와고메 와규 윗등심·국거리·불고기(각 100g·냉장·호주산 소고기)'는 30% 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

후식으로 먹기 좋은 과일도 저렴하다.

딸기 전품목을 엘포인트 회원에게 3000원 할인하고, '제주 GAP 감귤(2.5kg·박스·국산)'은 농할 혜택과 카드 할인을 적용해 8960원에 판매한다.

'스윗탱고 토마토(800g·팩·국산)'는 5990원에, '비파괴 당도선별 샤인머스캣(송이·국산)'은 2송이 이상 구매 시 각 1000원 할인해, 송이 당 4990원에 제공한다.

신세계백화점 강남점은 샤넬 홀리데이 한정 제품을 앞세운 대형 팝업스토어를 열며 럭셔리 선물 수요를 겨냥했고, 롯데마트와 롯데슈퍼는 체감 물가 부담 낮추기에 나섰다.

신세계백화점 강남점이 이달 28일까지 1층 더 스테이지에서 '샤넬 윈터 컨스텔레이션' 팝업스토어를 연다.

겨울 정원과 별자리 관측 천문대가 이번 팝업스토어의 콘셉트다.

샤넬을 상징하는 심볼로 구성된 별자리로 장식한 홀리데이 리미티드 제품들을 선보인다.

베스트셀러 향수인 코코 마드모아젤 오 드 빠르펭 100㎖(28만4000원), 블루 드 샤넬 오 드 빠르펭 100㎖(21만1000원) 등은 홀리데이 패키지에 담긴 리미티드 에디션으로 만나볼 수 있다.

'N°5 오 드 빠르펭 펄스 스프레이'는 샤넬 하우스를 상징하는 숫자 5와 꼬메뜨(혜성) 장식을 더한 한정판 주얼리 체인형으로 선보인다.

또한 구매 제품 및 금액대에 따라 자수 패치, 까멜리아 팔찌, 홀리데이 파우치를 제공하는 등 다양한 기프트도 준비됐다.