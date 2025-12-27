유통업계, '연말연시' 기획전·팝업으로 선물 준비한다

백화점과 대형마트, 온라인 쇼핑몰은 연말연시를 맞아 선물 준비를 위한 다양한 기획전과 팝업을 마련하고, 각종 식품도 할인 판매한다.

롯데백화점 제공

27일 업계에 따르면 롯데백화점은 롯데월드몰 지하 1층에서는 다음 달 1일까지 '스윗 홀리데이 케이크 샵' 팝업을 진행한다. 연말 홀리데이 시즌을 맞아 진행하는 이번 팝업에서는 '우나스', '리틀바잇모어', '오지상치즈케이크', '키친205', '노티드월드' 등 디저트 트렌드를 선도하고 있는 인기 베이커리들의 크리스마스 한정 케이크를 만나볼 수 있다. 대표 상품으로 '우나스 해피베어케이크(5만4천원)', '커피벌스데이 핑크하우스(5만9천원)', '키친205 크리스마스 딸기밭케이크(4만9천원)' 등이 있다.

신세계백화점은 28일까지 강남점 1층 더 스테이지에서 '샤넬 윈터 컨스텔레이션' 팝업스토어를 연다. 겨울 정원과 별자리 관측 천문대를 콘셉트로 하는 이번 팝업에서는, 샤넬을 상징하는 심볼로 구성된 별자리로 장식한 홀리데이 리미티드 제품들을 선보인다. 베스트셀러 향수인 '코코 마드모아젤 오 드 빠르펭 100㎖(28만4천원)', '블루 드 샤넬 오 드 빠르펭 100㎖(21만1천원)' 등을 홀리데이 패키지에 담긴 리미티드 에디션으로 만나볼 수 있다.

현대백화점은 인디 뷰티 편집숍 '비클린(BeCLEAN)'에서 연말 선물 시즌 수요가 높은 다양한 상품과 프로모션을 선보인다. 대표 상품으로는 '플르부아 바디워시(2만6천500원)', '라부르켓 립밤(2만7천원)', '카피타노 치약세트(3만6천원)'등이 있다. 이와 함께 오는 31일까지 인기 상품 최대 30% 할인 판매 등 다양한 프로모션도 진행한다. 더현대 서울을 비롯해 현대백화점 목동점, 중동점, 판교점 등 전국 7개 점포에서 매장을 운영 중이다.

이마트는 오는 2월 6일까지 설 선물세트 사전예약 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 고물가 시대에 명절을 준비하는 고객들의 부담을 실질적으로 덜어주기 위해 고객 혜택을 대폭 확대한 것이 특징이라고 이마트는 설명했다. 사전 예약 기간에 행사카드로 선물세트를 구매할 경우 상품별로 최대 50% 할인 혜택을 제공하며, 구매 금액대에 따라 최대 750만원의 신세계상품권을 증정한다.

홈플러스는 신제품 '이해봉 짬뽕라면 건면(4입 기준, 2천990원)'을 출시해 자체브랜드(PB) 라면 라인업을 확대했다. 회사 측은 고물가 시대를 겨냥해 4인 가족이 한 끼를 3천원 미만으로 해결할 수 있도록 가격 경쟁력을 갖췄다고 밝혔다. '이해봉 짬뽕라면 건면'은 기름에 튀기지 않은 면을 사용해 깔끔하고 담백한 식감을 살린 제품이다.

롯데마트는 오는 31일까지 '굿바이 2025 행사'를 진행해 가족 먹거리를 할인 판매한다. '홈파티용 한우 등심·안심·채끝 1등급(각 100g·냉장)'은 행사 카드 결제 시 28일까지 40% 할인하고, '동원 청정우 인기구이·스테이크(각 100g·냉장·호주산)은 27일까지 최대 40% 할인 혜택을 제공한다. '시그니처 모둠회 플래터(450g내외·냉장)'는 3만6천900원에 판매하고, 델리 인기 상품 'NEW 한통가아아득 치킨(1팩·국내산 계육)'을 9천990원, '득템 한판 초밥 (30입·1팩)'을 1만6천990원에 내놓는다.

롯데온은 28일까지 키엘 브랜드데이를 진행한다. 행사 동안 키엘 2025 홀리데이 에디션을 만나볼 수 있다. 키엘 수분 장벽 크림 125㎖ 세트는 정품 초과용량 증정으로 42㎖를 단독 증정한다. 베스트셀러인 키엘 칼렌듈라 듀오 세트, 키엘 울트라 훼이셜 페이스 앤 바디 듀오 세트도 2025 홀리데이 에디션 기획 세트도 내놨다. 구매 고객 모두에게 칼렌듈라 꽃잎 토너 40㎖도 증정한다.

11번가는 오는 31일까지 12월 '찐템페스타'를 실시, 패션·뷰티·리빙 카테고리 인기 상품을 최대 73% 할인 판매한다. 패딩, 보습크림 등 겨울 쇼핑 수요가 높은 상품을 특가에 선보이며, 패션·뷰티·리빙 카테고리 전용 '3천원 장바구니 할인쿠폰'(3만원 이상 구매 시)을 매일 오전 9시와 오후 7시에 선착순 발급해(ID 당 매일 1장) 고객들의 연말 쇼핑을 돕는다. '럭키박스' 이벤트를 통해 에뛰드, 마르마르디, 네오젠, 제이준 등 인기 브랜드 뷰티 상품을 최대 73% 할인가에 판매한다.