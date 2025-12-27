효연 "소녀시대 밥값 계산? 윤아·태연이 더 버는데…"

그룹 소녀시대 효연이 태연이나 윤아가 자신보다 돈을 더 많이 번다고 했다.

효연은 26일 방송한 MBN 예능프로그램 '전현무계획3'에서 전현무·곽튜브와 함께 경주 맛집에 갔다.

곽튜브는 효연에게 "소녀시대 멤버들이 만나면 누가 밥값을 내냐"고 물었다. 전현무는 "효연이 낼 거다. 제일 많이 번다"고 말했다.

효연은 "윤아랑 태연이가 더 벌 것 같다"며 "우린 생일이나 경사가 있는 날 만나고 만나자고 한 사람이 낸다. 서로 내려고 한다"고 했다.

곽튜브는 효연에게 결혼 관련 얘기도 물었다. 곽튜브는 "유일하게 결혼 안 한 30대 후반 걸그룹으로 유명하다"고 말했다.

효연은 "멤버들이 다 바빠서"라면서도 "왠지 제가 빨리 갈 것 같다. 결혼에 대한 꿈이 있다"고 답했다.

전현무가 "몇 살에 결혼하고 싶냐"고 묻자 효연은 "39살 안에는 해야 하지 않겠냐. 어떻게 생각하냐"고 했다.

전현무는 "내가 뭐라고 말하기가"라며 "앞자리가 4로 바뀌면 타격이 크다. 3자 붙어 있을 때 해치우는 게 낫다"고 했다.

<뉴시스>