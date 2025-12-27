'길거리캐스팅' 당한 미모의 여고생, 이 배우 딸이었다고?

배우 정웅인의 딸이 길거리 캐스팅을 당했다. 자까다

배우 정웅인의 딸이 길거리 캐스팅에서 미모를 뽐내 화제이다.

지난 26일 유튜브 채널 '자까다'에는 '홍대 진로가 걱정인 학생 사진 찍어드리기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

유튜버는 한 여고생을 보고 “사진 콘텐츠하는 ‘자까다’라고 하는데요. 사진 한번 찍어보실래요?”라며 출연을 권유했다. 여고생은 “올리는 거예요?”라며 등장했다.

그의 미모를 본 유튜버는 “자네 배우가 될 상이네”라고 감탄했다.

고등학교 1학년 학생인 여고생은 “진로 걱정이 제일 많은 거 같다”며 구체적인 진로를 묻는 질문에는 “그림 그려요”라고 답했다.

여고생의 사진을 찍어주던 유튜버는 재차 “배우 해야 될 상인데”라고 말했다. 그러자 여고생은 “방송에 많이 나왔었어요. ‘아빠 어디가’에 나왔었어요”라고 자신의 정체를 밝혔다.

이제는 물오른 미모를 자랑하는 그의 근황을 본 누리꾼들은 ‘와 예쁘다’, ‘진짜 배우가 될 상이다’, ‘어릴 때도 예뻤는데 엄청난 미녀가 됐네’라고 놀라움을 감추지 못했다.

그는 MBC 리얼리티 예능 ‘아빠 어디가2’에 배우 정웅인의 딸로 출연했다. 출연 당시 나이는 5세 전후로 추정된다. 자매와 함께 등장해 3자매의 사랑스러운 일상을 공개했다.