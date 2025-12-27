함은정, 결혼 후 더 예뻐진 미모…우아한 매력 추가

함은정/인스타그램 캡처

가수 겸 배우 함은정이 결혼 후 더욱 아름다워진 미모를 발산했다.

함은정은 지난 26일 자신의 인스타그램에 "메리 크리스마스"라는 글과 사진들을 올렸다.

사진 속 함은정은 흰 코트를 입은 채 트리 앞에 서 있다. 날렵한 턱선과 우아해진 분위기가 눈길을 끈다.

한편 함은정은 지난달 30일 서울의 한 호텔에서 김병우 감독과 결혼식을 올렸다. 함은정은 지난 1996년 KBS 드라마 '신세대 보고-어른들은 몰라요'의 아역배우로 데뷔한 후 '반올림' '애정만세' '영웅시대' 등의 작품에서 아역으로 활동했다.

이후 함은정은 지난 2009년 그룹 티아라로 데뷔했고, 가수와 연기 활동을 병행해 왔다. 대표작으로는 드라마 '드림하이' '인수대비' '별별 며느리' '속아도 꿈결' '사랑의 꽈배기', 영화 '화이트: 저주의 멜로디' '그림자 고백' 등이 있다. 또한 오는 12월 1일부터 방송되는 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'에도 출연한다.

함은정의 남편인 김병우 감독은 영화 '더 테러 라이브' 'PMC: 더 벙커' '전지적 독자 시점' 등을 연출했다. 지난 19일에는 신작인 넷플릭스 영화 '대홍수'를 공개했다.

