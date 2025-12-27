“나라 망친 자백, 어처구니없어”…국힘, 정청래 첫 기자회견 비판

박성훈 수석대변인 “반대세력 제거 의지만 내비쳐”

국민의힘은 27일 더불어민주당 정청래 대표의 취임 후 첫 기자회견을 두고 “나라를 망친 자백에 불과했다”고 비판했다.

더불어민주당 정청래 대표가 지난 26일 서울 여의도 국회에서 취임 후 열린 첫 공식 기자회견에서 발언하고 있다. 뉴스1

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 “어제 첫 기자회견은 국정 혼란과 사회 갈등에 대한 성찰이 아니라 지난 6개월간 민주당과 이재명 정권이 대한민국의 헌정 질서를 어떻게 훼손해 왔는지를 스스로 고백한 자리였다”며 이같이 밝혔다.

박 수석대변인은 “정 대표는 검찰청 폐지, 사법부 압박, 언론 통제 입법을 마치 성과처럼 나열했다. 검찰의 수사권을 정치권력이 사유화하고, 사법부를 권력의 발밑에 두며, 언론의 입에 재갈을 물렸다는 사실을 자인한 것과 다름없다”며 “그럼에도 불구하고 감히 3권 분립과 헌법 정신을 입에 올리는 모습은 어처구니없기까지 하다”고 했다.

이어 “더 심각한 문제는 새해 1호 법안을 2차 종합 특검으로 하겠다며 지방선거까지 ‘내란몰이’를 이어가겠다고 한다”며 “기자회견 내내 내란전담재판부, 내란과의 전쟁이라는 표현을 반복하며 내란 프레임 없이는 유지할 수 없는 정당의 민낯을 보였다. 법왜곡죄, 재판소원 등 사법부의 손과 발을 묶는 입법과 동시에 대법관 증원과 같은 당근도 제시함으로써 사법부를 민주당 하명 기관으로 전락시키려는 속내도 감추지 않았다”고 했다.

박 수석대변인은 “결국 정 대표의 첫 기자회견은 여당 대표로서의 책임도, 절제도 없이 오직 권력을 정당화하고 반대 세력을 제거하겠다는 의지만 내비친 자리였다”며 “대한민국은 민주당만을 위한 나라가 아니다. 국민들은 먹고 살 문제부터 해결해 달라고 아우성인데도 민주당은 이재명 대통령의 사법 리스크 해소를 위해 입법 권한을 마구 휘두르고, 정치보복과 정적 제거를 위해 특검 공화국을 이어가고 있다. 야당을 민주주의의 동반자가 아닌, 탄압의 대상으로만 여긴다면 그 대가는 이재명 정권에 대한 불신과 국론 분열로 이어질 것”이라고 덧붙였다.