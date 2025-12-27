이집트 대박물관에 왕비님 안계시네…네페르티티 흉상 환수 요구

'가장 아름다운 이집트 유물'이지만 20세기 초 독일로 넘어가

베를린 박물관, 공식적으로는 운송에 난색…쉽게 포기 안 할 듯

최근 카이로에서 세계 최대 규모의 이집트 대박물관이 문을 열면서 현존하는 이집트 유물 중에 가장 아름다운 것으로 손꼽히는 네페르티티 왕비 흉상 환수 요구가 다시 한번 거세지고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 26일(현지시간) 보도했다.



네페르티티는 고대 이집트에서 일신교 신앙을 최초로 도입한 신왕조 시대 파라오인 아멘호텝 4세(아케나톤)의 정실 부인이다.

고대 이집트 왕비 네페르티티의 흉상. EPA연합뉴스

그가 어떤 삶을 살았는지는 거의 알려진 바가 없지만 희미한 미소와 고요한 시선이 잘 담긴 흉상이 전 세계인의 사랑을 받으며 아름다움과 여성의 힘을 상징하는 인물이 됐다.



문제는 이같은 문화적 가치에도 불구하고 네페르티티 흉상이 이집트가 아닌 독일에 있다는 점이다.



네페르티티 흉상의 독일 반출은 1912년으로 거슬러 올라간다.



당시 독일인 이집트 고고학자 루트비히 보르하르트는 카이로에서 남쪽으로 약 320㎞ 정도 떨어진 텔 엘-아르마나 유적지에서 네페르티티 흉상을 발굴해 독일로 가져갔다. 지난 2009년부터 흉상은 베를린 노이에스 박물관에 전시돼 있다.



독일 측은 네페르티티 흉상이 유입된 과정에서 법적 문제는 없다고 주장하지만 논란의 소지가 있다고 WP는 지적했다.



이집트를 식민 지배하던 영국 당국이 유물이 발견되면 이집트와 반반씩 나눠야한다고 규정했음에도 보르하르트가 이 규정을 집행하던 프랑스 관리인을 속여 네페르티티 흉상을 차지했다는 것이다.



특히 보르하르트가 네페르티티 흉상을 포기해야 한다는 사실을 인지했으며, 이를 독일로 옮긴 후 십년 간 대중에 공개하지 않았다는 점도 무단 반출의 정황을 뒷받침한다고 WP는 전했다.



네페르티티 흉상 환수를 추진하는 전 이집트 유물부 장관 자히 하와스는 "이런 나라들은 나일강을 유린했다"며 "이제는 우리에게 무언가를 돌려줄 때"라고 강조했다.



하와스는 이집트 유물 반환을 거부하던 나라들은 이집트의 유물 보관 역량이 떨어진다는 이유를 들었지만 이제 대박물관 개관으로 이런 주장을 지속하기 어렵다고 반박했다.



특히 최근 루브르 박물관 도난 사례도 있는 만큼 유럽의 박물관이 이집트 대박물관보다 더 안전하다고 단정짓기 어렵다고 하와스는 말했다.

독일 베를린 노이에스 박물관에 전시된 네페르티티 흉상. EPA연합뉴스

네페르티티 흉상 환수 운동이 활발하지만 실제로 성사될지는 미지수다.



공식적으로 노이에스 박물관은 운송이 까다롭다며 반환에 난색을 보인다.



프리데리케 자이프리트 노이에스 박물관 관장은 "협력 박물관의 환경이 문제가 아니다"며 "전세계 어느 박물관에서 최고의 환경을 제공한다고 해도 제가 할 수 있는 말은 '파손되기 쉬워서 불가능하다'는 것뿐"이라고 말했다.

하지만 WP는 네페르티티 흉상은 노이에스 박물관에 매년 수십만명의 관람객을 끌어오는 '간판'이자 박물관의 얼굴과도 다름없다며 이를 쉽게 내어줄 리 만무하다고 말했다.



네페르티티 흉상 환수 움직임이 두 진영으로 갈라져 있는 상황도 문제다.



하와스와 다른 진영에서 네페르티티 흉상 환수를 추진 중인 이집트 고고학자 모니카 한나는 하와스가 과거 이집트 독재자 호스니 무바라크 정권에서 일했다며 진정성을 의심한다.



한나는 하와스가 "부패했다"며 "언론의 주목을 받기 위해 반환 운동을 하는 것"이라고 비난했다.

<연합>