“중국인이 제일 많다고?”…사상 처음 160만명 넘어선 ‘장기체류’ 외국인

등록외국인 증가 추세…2명 중 1명은 수도권 거주

학업이나 취업 등을 목적으로 한국에 장기 체류하는 등록외국인이 올해 처음 160만명대를 넘어섰다. 국적별로 보면 중국인이 가장 많았다.

인천 중구 차이나타운. 연합뉴스

27일 법무부 출입국외국인정책본부의 통계월보에 따르면 지난달 기준 국내 체류 등록외국인은 160만6633명으로, 전년 동기(148만8091명)보다 8.0% 늘었다. 등록외국인은 2021년 109만3891명, 2022년 118만9585명, 2023년 134만8626명, 2024년 148만8353명으로 매년 큰 폭으로 증가하다 올해 처음으로 160만명대를 넘었다.

등록외국인은 학업이나 취업을 위해 한국에 90일 이상 체류할 목적으로 입국해 등록을 마친 외국인을 의미한다. 외국인등록증을 발급받을 수 있고 거주지 변경 시 14일 이내에 신고해야 한다.

체류 자격별로 보면 고용허가제로 알려진 비전문취업(E-9) 비자가 33만5122명으로 가장 많았다. 이어 유학(D-2) 22만2099명, 영주(F-5) 21만9266명, 결혼이민(F-6) 15만2546명 등의 순이었다.

등록외국인의 54.0%는 수도권에 거주하고 있으며, 영남권(20.6%), 충청권(12.8%), 호남권(8.9%)이 뒤를 이었다. 수도권에서 등록외국인이 가장 많이 몰려 사는 곳은 경기 화성시(5만4584명)였다. 경기 시흥시(4만2158명), 경기 안산시 단원구(3만8398명), 경기 평택시(3만5893명)도 등록외국인 밀집 지역으로 꼽혔다.

국적별로 보면 중국(29.8%), 베트남(18.4%), 네팔(5.5%), 우즈베키스탄(4.3%), 캄보디아(4.1%)의 순이었다. 거소 신고한 외국국적동포 55만3927명 중 69.7%는 중국이었다. 미국은 9.5%, 러시아는 5.9%, 우즈베키스탄은 5.3%다.

한편 국가데이터처 통계를 보면 지난 5월 기준 외국인 취업자는 110만9000명으로, 통계 작성이 시작된 2012년 이후 처음으로 110만명대에 진입했다. 국적별 취업자는 한국계 중국인이 34만1000명으로 가장 많았고 베트남(14만 9000명), 중국(5만 4000명)이 뒤를 이었다. 베트남(2만 6000명·21.3%), 중국(1만 2000명·27.8%) 등은 지난해보다 20% 이상 증가했다.

특히 유학생 취업자가 증가한 점이 국내 외국인 취업자 증가세에 가장 큰 영향을 미친 것으로 나타났다. 체류 자격별 취업자 현황을 보면 유학생이 5만6000명으로 전년 대비 71.8%(2만 3000명) 늘었다. 전문 인력(E-1, E-7) 비자와 영주(F-5) 등에서 전년 대비 각각 25.7%, 17.1% 증가했다. 외국인 유학생의 경우 D-2, D-4-1·7 등의 비자를 받아 국내에 들어오는데, 유학생 신분이지만 시간제 취업 활동 허가 제도에 따라 취업 활동이 가능하다.