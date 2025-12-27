[속보] 동생은 집안, 형은 입구서 발견…대전 아파트 화재로 형제 사망

27일 오전 12시32분쯤 대전 동구의 한 아파트 7층 A씨 집에서 불이 나 A씨가 숨졌다.

연합뉴스

이날 불은 아파트 내부 40㎥ 등을 태워 솝ㅇ서 추산 1100만원의 재산 피해를 내고 20여분 만에 꺼졌다.

화재 조사를 위해 현장을 탐문하던 경찰은 아파트 입구에서 숨져 있는 A씨의 형을 발견했다.

소방 당국은 “화재 현장에 진입했을 때 거주자인 A씨는 심정지 상태였다”며 “화재 원인 등 정확한 경위를 파악하고 있다”고 전했다.