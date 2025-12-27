미얀마 총선 앞두고 수도 통행금지 해제… ‘군부 장기 통치 꼼수’ 비판도

미얀마 군사정권이 2021년 미얀마 군사쿠데타 이후 거의 5년 만의 첫 총선을 하루 앞두고 수도 양곤에 내려진 통행금지를 해제했다.

AFP 통신은 27일(현지시간) 미얀마 군사정권이 전날 양곤에 대한 ‘오전 1∼3시 통행금지’ 조치를 철폐했다고 보도했다. 미얀마 군사정권은 성명을 통해 “양곤 지역의 안정성이 나아지고 있다”면서 “경제·사회·종교적 문제를 개선하고 국민의 교통 편의를 도모하며 사업 발전을 촉진하기 위해” 이런 결정을 내렸다고 설명했다.

27일(현지시간) 미얀마 수도 양곤에 설치된 총선 선거 광고판 앞을 한 시민이 지나가고 있다. AFP연합뉴스

앞서 미얀마 군사정권은 2021년 2월 쿠데타 이후 양곤 등 전국에서 대규모 민주화 시위가 발생하자 양곤에 야간 통행금지를 시행했다. 이후 통행금지 시간을 순차적으로 줄여왔다.

이를 두고 미얀마 민주 진영과 미국 등 서방국은 군사정권 주도 총선이 군부 통치를 장기화하기 위한 꼼수라며 비판하고 있다.

군사정권은 지난달 말 군부 통치 반대를 선동한 혐의로 유죄 판결을 받은 3085명을 사면하는 등 최근 총선 분위기를 띄우려는 조치를 잇달아 내놓고 있다. 그러나 총선 보이콧을 선언한 민주 진영과 소수민족 반군 등이 장악한 지역에는 폭격을 가하는 등 군사적 공세를 강화하고 있다.

미얀마 군사정권은 28일 1차 투표를 시작으로 내년 1월 11일 2차 투표, 25일 3차 투표까지 총선을 실시한다. 상원 224석 중 168석, 하원 440석 중 330석을 선출하며 상·하원의 나머지 166석은 군 최고사령관이 임명한 현역 군인에게 배정된다.

한편 현지 매체 이라와디는 시위 관계자를 인용해 최근 주한 미얀마 대사관이 한국에서 미얀마 총선 반대 시위를 벌인 한국 체류 미얀마인들을 정부의 블랙리스트에 올렸다고 전했다. 미얀마 민주 진영 임시정부인 국민통합정부(NUG)의 한국사무소 등의 주도로 7일 대구에서 열린 시위에서 참석자들은 이번 총선이 “미얀마 군부의 가짜선거, 사기선거”라고 주장했다. 해당 시위에는 미얀마인 300여명이 참석한 것으로 전해졌다.

한국 정부는 연초부터 여권 갱신에 어려움을 겪는 미얀마 국민에게 현지 상황이 안정될 때까지 한국에 체류할 수 있도록 인도적 비자를 발급하고 있으며, 현재 미얀마인 6000여명이 이 비자로 한국에 머물고 있다고 이 매체는 전했다.