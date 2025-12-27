[속보] 치매 노모 폭행해 숨지게 한 50대 아들 구속 송치

연합뉴스

치매를 앓는 80대 노모를 상습적으로 폭행해 사망에 이르게 한 혐의를 받는 50대 아들이 검찰에 넘겨졌다.

경기 용인동부경찰서는 27일 존속학대치사 및 노인복지법 위반 혐의로 A씨를 구속 상태로 검찰에 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난 9월 초부터 이달 13일까지 약 3개월간 용인시 처인구 자택에서 치매를 앓는 어머니 B씨를 여러 차례 주먹과 발 등으로 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 14일 오전 11시쯤 방에서 숨져 있는 B씨를 발견해 경찰에 신고했으며, 출동 경찰관에게 “전날 어머니를 때렸다”고 진술해 현행범으로 체포됐다.

경찰은 자택에 설치된 홈캠 영상 한 달 치를 분석한 결과, A씨가 신고 전날인 13일 오후 8시께 B씨의 뺨을 수차례 때리는 등 지속적으로 폭행한 정황을 확인했다.

B씨의 시신에서는 멍 자국과 골절 흔적이 발견됐다. 국립과학수사연구원은 “현재로선 사인을 판단하기 어렵다”는 1차 구두 소견을 냈다.

경찰은 최근 석 달치 홈캠 영상 등을 추가 분석해 A씨의 지속적인 학대가 사망으로 이어졌다고 판단, 혐의를 기존 존속폭행치사에서 존속학대치사로 변경해 검찰에 넘겼다.

A씨는 조사에서 “어머니가 밥과 약을 제때 먹지 않아 때렸다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.