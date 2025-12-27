‘ZI존 S2’ 메일주소 바꿀 수 있다…구글, 지메일 주소 변경 도입

구글이 계정 로그인에 사용되는 대표 이메일(지메일)의 주소를 변경할 수 있는 기능을 도입했다.

26일(현지시간) 구글 계정 지원 페이지의 공지 내용에 따르면 이용자가 원할 경우 지메일닷컴(gmail.com)으로 끝나는 구글 계정 이메일 주소의 앞부분을 새롭게 변경할 수 있다. 기존 주소로 발송된 이메일은 계속 기존 수신함에 도착하며, 구글 드라이브나 지도, 유튜브 등 구글 서비스 로그인에도 여전히 사용할 수 있다.

사진=로이터연합뉴스

이전에는 이용자가 새 이메일 주소를 원할 경우 이용자는 새 계정을 만들고, 까다로운 절차를 통해 데이터를 수동으로 전송해야 했다.

다만 구글은 공지를 통해 해당 기능에 대해 ‘모든 사용자에게 점진적으로 적용되므로, 이 옵션을 아직 사용하지 못할 수도 있다’고 밝혔다. 공지에 따르면 이용자의 구글 계정 페이지의 ‘개인정보’ 란에 접속한 후 ‘Google 계정 이메일’을 클릭했을 때 ‘Google 계정 이메일 변경’ 옵션이 있다면 이메일 주소 앞부분을 변경할 수 있다.

CNBC 등 미국 언론은 이번에 도입된 주소 변경 기능이 오랫동안 이용자들의 요청이 컸던 기능이라고 이날 보도했다. CNBC는 “구글이 고등학교 때 사용하던 민망한 이메일 주소를 여전히 사용 중인 이용자들을 위해 크리스마스 선물을 공개했다”며 “오랫동안 요청이 이어졌던 것”이라고 했다. 십대 시절부터 별명 등을 넣어 쓴 이메일 주소를 구글 대표 계정으로 쓰는 것에 대해 부끄럽게 여기는 이용자들이 적지 않았다고 CNBC는 전했다.

CNBC는 또한 해당 기능을 어느 지역에서 먼저 제공할지에 대해 문의가 있었지만 구글은 즉각적인 답변을 하지 않았다고 보도했다.