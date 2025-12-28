“쿠팡, 겉으론 상생 외치며 뒤로는 악질적 재계약 강요” 한국출판인회의 비판 성명

“최근 쿠팡이 출판사들을 대상으로 진행 중인 재계약 과정에서 보여준 행태는 우리의 요구를 철저히 묵살하는 것을 넘어, 출판 생태계를 더욱 심각한 위기로 몰아넣고 있다. 우리는 쿠팡이 겉으로는 ‘상생’을 외치면서, 뒤로는 거래 조건을 악화시키는 기만적인 이중 행태를 보이고 있는 것에 분노를 금할 수 없다.”

한국 출판인들의 대표 조직인 한국출판인회의는 지난 24일 쿠팡의 출판사 재계약 행태와 관행에 대해 “쿠팡이 출판사들과의 재계약 과정에서 독점적 지위를 이용해 일방적으로 불리한 거래 조건을 강요하고 있다”고 성명을 내서 공개 비판했다.

서울 시내 한 쿠팡 물류센터에 배송차량이 주차돼 있다. 연합뉴스

한국출판인회의는 ‘겉으로는 '상생, 뒤로는 '갑질', 악질적 재계약 강요하는 쿠팡을 강력히 규탄한다’라는 제하의 성명에서 최근 쿠팡이 출판사와의 재계약 과정에서 ▲일방적인 공급률 인하 요구 ▲성장장려금의 무리한 인상 ▲판촉 명분의 광고료 강제 책정 등 독점적 지위를 이용한 악질적 조건을 들이밀고 있다고 지적했다.

출판인회의는 쿠팡의 이같은 행위에 대해 “상생은 커녕 출판사의 생존 기반을 흔들고 창작의 가치를 훼손하는 명백한 ‘갑질’”이라며 “이는 출판계 전체를 우롱하는 처사이며, 쿠팡이 말하는 ‘혁신’이 사실은 파트너 쥐어짜기에 불과했음을 스스로 증명하는 꼴”이라고 비판했다.

출판인회의는 그러면서 쿠팡에 재계약 조건 전면 철회, 이중적 갑질 행태 중단과 사과, 출판 생태계 지속 가능성을 담보할 실질적 상생 방안 마련을 요구했다.