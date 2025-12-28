“가정사 순탄하지만은 않아” 김영옥, 가족사와 가치관 공개

유튜브 ‘윤미라’에 출연해 가정사를 밝히며 눈물을 쏟는 김영옥. 윤미라

배우 김영옥이 가족사를 언급하며 삶에 대한 가치관을 밝혔다.

지난 26일 배우 윤미라의 유튜브 채널에 ‘영끌 할머니 배우 김영옥의 진한 고백’이라는 제목의 영상이 하나 게재됐다.

영상에는 김영옥이 게스트로 출연해 자신의 인생과 가족에 대한 이야기를 나눴다. 배우 나문희와 통화를 마친 두 사람은 추억을 회상하며 인생 얘기를 시작했다.

김영옥은 “물 흐르듯이 이렇게 살아왔지”라며 자신의 인생을 되돌아봤다. 또 “제일 행복했던 것은 하고 싶은 일 하며 살아가는 것”이라고 가치관을 밝히면서, 악플로 받은 상처도 공개했다.

그는 자신을 “겨울빛을 차곡차곡 모아 봄에 꽃을 피우는 나무 같은 사람”이라고 표현하면서도 “말년이 좋다고 할 수는 없다”며 “누구에게나 가정사는 순탄하지만은 않다”고 말했다. 이어 옛 어른들의 말을 인용해 “배 위에 손 얹기 전에는 큰소리 치지 말라는 말이 있다”며 “끝까지 어떤 일이 생길지 모르니 조심하라는 뜻”이라고 설명했다.

또 교통사고로 하반신 마비를 겪은 손자와, 오랜 간병 과정에서 건강이 악화된 딸의 사연도 언급했다. 김영옥은 “일흔아홉 살에 인생에서 크게 혼난 것 같았다”, “나이가 들면서 남편도 나도 아픈 곳이 생기고, 내일 일을 장담할 수 없다는 생각을 하게 된다”고 털어놨다.

이어 “나이를 먹었다고 해서 인생을 다 아는 것은 아니다”라며 “평생 일을 하며 살아왔지만, 아이들과 남편에게 잘했는지를 되돌아보게 된다”고 밝혔다. 그러면서 “지금은 최선을 다해 산다. 이쪽 끝에 부딪히면 그 끝대로, 저쪽 끝에 부딪히면 그 끝대로”라고 말했다.

영상 말미에는 김영옥이 가수 현철의 ‘앉으나 서나 당신 생각’을 부르던 중 감정이 북받쳐 눈물을 보이는 장면도 담겼다. 노랫말에 깊이 공감하는 그의 모습은 시청자들에게 잔잔한 여운을 남겼다.

앞서 김영옥은 지난해 한 방송을 통해 손자가 2015년 무면허 음주운전 차량에 치이는 사고를 당해 하반신 마비 판정을 받았으며, 혼수상태를 거쳐 의식을 회복했지만 중증 장애를 안고 살아가고 있다고 밝혔다. 긴 간병 생활로 딸의 건강이 악화되자 김영옥은 딸을 대신해 손자를 돌보고 있다.