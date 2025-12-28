교제활동 시간 평일 35분→102분으로 10년 새 급증 [정책돋보기]

노동연구원 ‘한국 가구와 개인의 경제활동’

일요일 교제활동도 79분→167분으로 늘어

10년간 비대면을 포함해 한국인의 가족·친구 등과 교제 시간이 2∼3배 늘어났다는 연구 결과가 나왔다.

한국노동연구원의 ‘제27차(2024년) 한국노동패널조사’(5894가구·가구원 1만1935명 응답) 결과를 분석한 ‘제27차년도 한국 가구와 개인의 경제활동’ 보고서에는 17차(2014년)와 비교해 개인의 일상생활에서의 시간 사용 변화가 담겼다. 28일 보고서에 따르면 교제활동은 평일 기준 2014년엔 35분에서 2024년엔 102.2분으로, 일요일 기준 79.1분에서 167.1분으로 대폭 증가했다.

고용노동부. 뉴스1

특히 가족·친지와의 교제 시간 확대가 두드러졌다. 가족·친지와 교제는 평일 기준 2014년 5.9분이었으나 지난해에는 46.0분을 기록했다.

연구진은 코로나19 팬데믹 이후 가족 중심 생활방식이 강화된 사회적 변화를 일정 부분 반영하는 것으로 해석했다. 문항 표현도 일부 영향을 미쳤을 것으로 추정된다. 2014년 당시에는 ‘가족 및 친지와의 전화 및 모임’이라는 표현으로 조사됐으나 지난해에는 ‘가족 및 친지와의 대면 비대면 교제’로 ‘비대면’이라는 단서가 붙었다.

노동시간 감소도 두드러진 변화다. 평일 기준 주된 취업활동 시간은 320.2분에서 257.5분으로 약 20% 줄었다. 연구진은 “근로시간 단축 정책의 점진적 정착, 주 5일제의 보편화, 사회 전반의 ‘워라밸’ 의식 확산이 복합적으로 작용한 결과”라고 분석했다.

자녀돌봄 및 가사활동 시간은 지난 10년간 큰 변화가 관찰되지 않았다. 자녀 돌봄은 평일 기준 27.7분에서 19.6분으로 줄었으나, 가사활동은 91.0분에서 92.5분으로 늘었다. 연구직은 “가족 내 무급노동 부담이 여전히 완화되지 않았음을 시사한다”고 밝혔다.

다만 10년 전과 비교하면 남성의 가사·돌봄 참여는 2배 이상 증가했다. 평일 기준 2014년에는 17.5분이었으나 지난해에는 46.5분을 기록했다. 연구진은 “남성의 가사 시간은 지난 10년 동안 증가세를 보이며 성별 간 격차가 다소 완화되는 추세”라며 “가사노동 분담 및 가족 내 역할에 대한 인식 개선이 점진적으로 이루어지고 있는 것으로 보이나, 여전히 여성이 가사활동에 2배 이상 많은 시간을 할애하며 부담하고 있다”고 짚었다.

수면 시간은 10년 전 대비 평일과 주말 모두 소폭 줄었다. 미취업자가 취업자보다 수면 시간이 더 길고, 취업자의 경우 지난해 평일 기준 23.5%가 7시간 미만으로 수면해 노동 강도와 권장수면 부족 간의 연관성을 시사했다. 반면 주말에는 취업자의 대부분(91.8%)이 7시간 이상 잠을 자 부족한 수면을 보충하는 경향을 보였다.