일본 복싱 영웅 이노우에, 나카타니와 맞대결할까…두 선수 나란히 승전고

일본 복싱의 간판 이노우에 나오야(32)와 나카타니 준토(27)가 나란히 승전고를 울리며 맞대결 성사 가능성을 높였다.

이노우에는 28일 사우디아라비아 리야드에서 열린 ‘사무라이의 밤’ 메인이벤트 슈퍼밴텀급 경기에서 알란 다비드 피카소(멕시코)를 상대로 심판 전원일치 판정승(120-108, 119-109, 117-111)을 거뒀다.

이노우에 나오야. 로이터연합뉴스

4체급을 석권하며 ‘괴물’로 불리는 이노우에는 이날 승리로 프로 통산 전적 32전 32승(27KO) 무패 행진을 이어갔다.

같은 날 링에 오른 3체급 챔피언 나카타니 역시 슈퍼밴텀급 데뷔전에서 승리를 챙겼다.나카타니는 세바스티안 에르난데스 레예스(멕시코)를 상대로 접전 끝에 판정승(115-113, 115-113, 118-110)을 거뒀다. 나카타니 역시 32전 32승(24KO)의 무패 행진이다.

이번 경기는 두 선수가 비로소 같은 체급에서 만날 준비를 마쳤다는 점에서 의미가 크다.이노우에는 슈퍼밴텀급(약 55.34㎏) 통합 챔피언으로 군림해왔고, 나카타니는 한 단계 아래인 밴텀급(약 53.52㎏) 챔피언으로 체급이 달랐다.

나카타니 준토. AP연합뉴스

하지만 나카타니가 이노우에와의 대결을 목표로 보유하고 있던 밴텀급 타이틀 2개를 반납하고 과감히 체급 상향을 선택했고 이번 데뷔전에서 승리하며 검증을 마쳤다. 체급 차이라는 걸림돌이 사라지면서, 내년에 열릴 것으로 보이는 이노우에와 나카타니의 ‘슈퍼 파이트’ 성사 가능성은 높아졌다.

이노우에는 경기 후 인터뷰에서 “우리 둘(나와 나카타니) 다 오늘 밤 아주 좋은 승리를 거뒀다”며 “두고 봐야겠지만, 일본 팬들은 아주 멋진 무언가를 기대할 만하다”고 소감을 밝혔다.