탄핵·계엄의 용산 떠나 다시 청와대로…李대통령, 내일 靑 첫 출근

청와대 시대가 오는 29일부터 공식적으로 다시 열린다. 2022년 5월 윤석열 정부가 대통령실을 용산으로 옮긴 지 약 3년 7개월 만이다.

28일 대통령실에 따르면 이재명 대통령은 29일 청와대로 처음 출근한다.

청와대. 연합뉴스

이에 앞서 이날 오전 0시에는 용산 대통령실에 걸려 있던 봉황기가 내려가고 동시에 청와대에 게양된다.

봉황기는 한국 국가수반의 상징으로, 대통령의 주 집무실이 있는 곳에 상시 게양된다.

대통령실의 공식 명칭도 '청와대'로 환원된다. 업무표장(로고) 역시 과거 청와대 것으로 돌아간다.

공식적으로 '용산 시대'가 마무리되고 '청와대 시대'로의 전환이 마무리되는 셈이다.

이 대통령의 청와대 복귀는 12·3 비상계엄 사태와 탄핵 등으로 얼룩진 '용산 시대'와의 정치적 단절을 상징적으로 보여준다는 의미가 있다.

연내 집무실 이전을 마무리한 데에는 새해부터는 본격적으로 새로운 도약의 시대로 나아가겠다는 의지가 반영됐다고도 해석할 수 있다.

다만 지리적 특성과 굴곡진 현대사의 영향으로 인해 과거 청와대가 민심과 유리된 '구중궁궐'이자 권위주의적 권력 작동의 핵심부로 비판받아 왔다는 점은 유의할 대목으로 꼽힌다.

대통령실도 청와대로 복귀하면서 이런 문제를 최소화하기 위한 업무공간 구성에 신경을 쓴 것으로 보인다.

지난 2017년 5월 10일 청와대 본관 앞에서 펄럭이는 봉황기와 태극기. 연합뉴스

이 대통령은 본관과 여민관에 설치된 집무실 중 여민관 집무실에서 대부분의 업무 시간을 보낼 전망이다.

이 대통령의 핵심 참모인 3실장(비서실장·정책실장·안보실장)의 사무실 역시 여민관에 있다.

참모들이 '1분 거리'에서 긴밀한 소통을 가능케 함으로써 대통령과의 거리에 따라 권력의 격차가 발생하는 부작용을 막고 효율적인 정책 집행을 가능하게 하겠다는 취지로 해석된다.

아울러 국민과의 직접 소통을 즐기는 이 대통령 특유의 성격을 고려하면 과거와 같은 '불통 논란'은 없으리라는 기대도 대통령실 참모들 사이에서는 엿보인다.

다시 시작된 청와대 시대가 얼마나 지속될지는 미지수다.

이 대통령이 임기 내에 집무실을 세종으로 옮기겠다는 의지를 보여 왔기 때문이다.

실제로 이 대통령은 주변에 "퇴임은 세종시에서 할 수도 있겠다"고 언급한 것으로 알려졌다.