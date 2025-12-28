대구대, 퓨리오사AI와 산학협력 협약 체결

대구대학교는 국내 대표 인공지능(AI) 반도체 팹리스(생산라인이 없는 반도체 기업) 유니콘 기업 퓨리오사AI와 산업 현장 맞춤형 전문 인재 양성을 주된 내용으로 한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

백준호(왼쪽) 퓨리오사AI 대표와 김경기 반도체교육원장이 업무협약을 체결하고 있다. 대구대학교 제공

협약에 따라 대학은 교내 반도체교육원을 주축으로 퓨리오사AI의 기술 수요를 반영한 ‘주문식 교육 과정’과 기업연구실을 운영한다. 이론 중심의 교육을 넘어, 실제 팹리스 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 역량을 배양하는 데 초점을 맞춘다.

퓨리오사AI는 고성능∙저전력 AI 추론용 신경망처리장치(NPU) 분야에서 독보적인 기술력을 인정받고 있는 선도 기업이다. 대학의 교육 인프라와 기업의 혁신 기술을 결합한 실효성 있는 산학협력 모델이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

김경기 반도체교육원장은 “반도체교육원을 거점으로 학생들이 급변하는 AI 반도체 산업 트렌드와 기술 요구사항을 체득할 수 있는 기반을 마련했다”며 “앞으로도 산업계와 긴밀히 소통하며 국가 반도체 경쟁력을 견인할 핵심 실무 인재를 배출하는 데 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.