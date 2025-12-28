쿠팡 창업자 김범석 첫 사과 “큰 걱정과 불편 끼쳐 사과… 참담함 금할 수 없다”

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태가 드러난 지 한 달 만에야 쿠팡 창업자인 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장이 처음 대국민 사과를 했다.

김 의장은 28일 사과문을 통해 “쿠팡에서 일어난 개인정보 유출 사고로 고객과 국민들께 매우 큰 걱정과 불편을 끼쳐드렸다”며 “쿠팡의 창업자이자 이사회 의장으로서, 쿠팡의 전체 임직원을 대표해 진심으로 사과드린다. 많은 국민들이 실망한 지금 상황에 참담함을 금할 수가 없습니다”고 밝혔다.

김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장. 연합뉴스

김 의장은 “저희(쿠팡)의 책임으로 발생한 이번 데이터 유출로 많은 분께서 자신의 개인정보가 안전하지 않다는 두려움과 불안을 느끼셨다”며 “또 사고 초기부터 명확하고 직접적으로 소통하지 못해 큰 좌절감과 실망을 안겨 드렸다. 사고 직후 미흡했던 초기 대응과 소통 부족에 대해 진심으로 사과드린다”고도 했다.

그는 자신의 사과가 늦어진 것과 관련, “저는 모든 자원과 인력을 투입해 상황을 해결하고 고객 여러분께 2차 피해가 발생하지 않도록 하는 데 전적으로 지원했다”며 “말로만 사과하기보다는, 쿠팡이 행동으로 옮겨 실질적인 결과를 내고 대한민국 국민을 위한 최선의 이익에 부합하는 모든 가능한 조치를 취하고자 했다”고 해명했다.

이어 “또한 많은 오정보가 난무하는 가운데 상황이 매우 빠르게 변화하고 있었기에, 모든 사실이 확인된 이후 공개적으로 소통하고 사과하는 것이 최선이라고 판단했다”면서도 “돌이켜보면 이는 잘못된 판단이었다. 쿠팡이 밤낮없이 상황을 해결하기 위해 노력하는 동시에, 저도 처음부터 깊은 유감과 진심 어린 사과의 뜻을 전했어야 했다”고 했다.

김 의장은 “데이터 유출의 초기 정황을 인지한 이후 제 마음은 무겁기만 했다”며 개인정보 유출 사건의 진행 경과와 쇄신의지를 밝혔다.

그러면서 최근 기습발표 논란을 일으킨 쿠팡의 자체 조사 결과와 관련해 다시 설명하면서 그는 “쿠팡은 조사 초기부터 정부와 전면적으로 협력해 왔다”면서 “일련의 과정에서, 많은 오정보가 확산되는 상황에서도 정부의 ‘기밀 유지’ 요청을 엄격히 준수했다”며 정부가 “확인되지 않은 쿠팡의 일방적인 발표”라고 비난한 데 대한 억울함을 내비치기도 했다.

김 의장은 “유출자가 탈취한 고객의 개인 정보를 100% 회수하는 것만이 ‘고객 신뢰 회복’의 모든 것이라 생각했다. 그렇게 달려오다 보니 국민 여러분과 소통에 소홀했다”며 “소통의 문제점을 지적하신 모든 분들께 송구하며 비판과 질책을 겸허히 받아들인다”고 했다.

그는 “유출된 개인정보를 성공적으로 회수하여 확보한 이후에도, 저희는 애초의 데이터 유출을 예방하지 못한 실패를 엄중히 인식하고 있으며, 그로 인해 끼쳐 드린 모든 우려와 불편에 대해 깊이 사과드린다”며 “처음부터 다시 신뢰를 쌓겠다. 이사회를 중심으로 한국 쿠팡이 불편을 겪으신 한국 고객들에게 보상안을 마련해 조속히 시행할 수 있도록 하겠다”고 했다. 이어 “다시는 이번 개인정보 유출 사태와 같은 실수를 반복하지 않기 위해, 쿠팡의 정보보안 조치와 투자를 전면적으로 쇄신하겠다”며 “이번 실패를 교훈이자 도약의 발판으로 삼아 세계 최고 수준의 사이버 보안 체계를 구축하겠다. 정부의 최종 조사 결과가 나오면, 그 내용을 토대로 재발방지 대책을 만들어 시행하겠다”고 밝혔다.