계명문화대학, 지역 전문대학 첫 ‘오픈형 ChatGPT’ 무료 제공

계명문화대학교는 대구∙경북권 전문대학 가운데 최초로 재학생을 대상으로 ‘오픈형 챗지피티(ChatGPT) 서비스’를 무료로 제공한다고 28일 밝혔다.

이번에 도입한 오픈형 ChatGPT는 전문대학혁신지원사업발전협의회 인공지능∙디지털전환(AI∙DX) 분과에서 개발한 프로그램을 대학 교육 환경에 맞게 적용한 시스템이다. 교육부 전문대학 혁신지원사업 재정 지원을 통해 학내에 구축했다. 학생들의 학업 효율을 높이고 캠퍼스 전반에 인공지능(AI) 활용 학습 문화를 확산하기 위한 전략적 조치다.

학생들은 학교 홈페이지를 통해 별도의 비용 부담 없이 접속할 수 있다. 24시간 언제 어디서든 AI 기반 학습 상담과 과제 수행 지원을 받을 수 있으며, 디지털 대전환 시대에 필수적인 문제 해결력과 AI 활용 역량을 자연스럽게 기를 수 있을 것으로 기대된다.

대학은 학습 목적에 따라 최적화한 핵심 모델을 지원해 활용도를 높였다. 고성능 모델인 ‘GPT-4o(omni)’와 ‘GPT-4o Codex’는 복잡한 전공 과제 수행과 심화 학습에 활용한다. 논리적인 리포트 작성 지원은 물론 프로그래밍 코드 작성 및 디버깅 등 전문적인 코딩 실습까지 지원한다. 학생들의 전공 역량 강화에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

빠른 응답 속도가 강점인 ‘GPT-4o mini’와 경량화 모델은 실시간 학습 상담과 정보 탐색에 활용된다. 학생들은 궁금한 내용을 즉시 해결하거나 아이디어 브레인스토밍, 외국어 회화 연습 등 가벼운 학습 도구로 활용하며 자기주도 학습 효율을 높일수 있다.

AI∙DX센터는 향후 학생들의 인공지능 응용서비스(API) 사용 패턴과 모델별 선호도를 분석해 서비스를 지속적으로 고도화할 방침이다. 이를 통해 데이터 기반 교육 수요를 정밀하게 파악하고, AI 기반 교육의 질을 한층 끌어올릴 계획이다.

박승호 총장은 “오픈형 ChatGPT 제공은 대학 학습 환경 혁신의 중요한 전환점”이라며 “학생들이 변화하는 미래 산업 현장에서 요구되는 핵심 역량을 갖출 수 있도록 AI 기반 교육 인프라를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 강조했다.