정관장 고희진 감독의 대단한 용기 “오늘도 인쿠시는 선발로 나갑니다”… 인쿠시, 리시브 약점 보완한 모습 보여줄 수 있을까 [화성 현장 프리뷰]

[화성=남정훈 기자] “오늘도 인쿠시가 선발입니다”

정관장과 IBK기업은행의 2025~2026 V리그 여자부 3라운드 맞대결이 펼쳐진 28일 화성종합체육관. 경기 전 만난 고희진 감독은 최근 대체 아시아쿼터 선수로 합류한 인쿠시(몽골)의 선발을 예고했다. MBC 예능 ‘신인 감독 김연경’을 통해 팬들로부터 큰 사랑을 받은 뒤 위파위(태국)의 대체 선수로 정관장 유니폼을 입은 인쿠시는 지난 19일 GS칼텍스전을 통해 V리그 데뷔전을 치렀다. 지난 25일 현대건설전에서도 선발로 나섰던 인쿠시는 3경기 연속 선발로 나선다.

앞선 두 경기에서의 모습은 실망스러웠다. 데뷔전인 GS칼텍스전에선 11점을 올렸지만, 리시브 효율이 6.06%에 그쳤다. 33개의 서브를 받아 7개를 정확하게 받아올렸지만, 무려 5개의 서브에이스를 허용했다. 현대건설전에서는 서브에이스는 1개만 허용했지만, 21개의 서브 중 세터 머리 위로 제대로 보낸 건 2개에 불과했다. 리시브 효율은 4.76%였다. 한 자릿수의 리시브 효율로는 아무리 공격에서 좋은 모습을 보인다해도 코트 위에 쓰면 마이너스가 더 큰 상황이다.

그럼에도 고희진 감독은 인쿠시의 주전 출격을 내세운다. 대단한 결단이자 용기다. 고 감독은 “아직 팀 훈련을 한지 며칠 되지 않았다. 좋은 공격들이 나오고 있다. 경기 때 한번 감을 잡으면 폭발할 것이다. V리그가 쉬운 리그는 아니지 않나. 어린 선수다. 팬분들께서 여유를 가지고 사랑으로 응원해준다면 더 잘해줄 것이라 믿는다”라고 답했다. 이어 “리시브란 게 배구에서 결코 쉬운 기술이 아니다. 안 된다고 해서 숨기고, 못하게 하면 반쪽짜리 선수가 될 수밖에 없다. 믿고 기용하겠다”라고 덧붙였다.

인쿠시가 국내 선수였다면 좀 더 시간을 갖고 성장시키고 싶다는 고 감독이다. 그는 “아주 긍정적인 마인드로 팀에 좋은 에너지를 주는 선수다. 국내 선수였다면 더 좋았을 것이라는 아쉬움이 든다. 외국인 선수로 오다보니 팬들의 기대감이 더 클 수밖에 없다. 국내 선수라면 훈련을 통해 더 성장을 시키고 싶은 게 저뿐만 아니라 모든 감독의 소망일 것이라고 생각한다”고 말했다.

주전 세터도 염혜선이 나선다. 지난 19일 GS칼텍스전을 통해 부상 복귀전을 치렀다. 아직 몸 상태는 100%가 아닌 상황이다. 고 감독은 “(염)혜선이도 선발로 나가야 마음의 준비가 된다. 우리 팀의 리더이자 주장이다. 교체로 나가기보다는 선발로 나가서 팀 분위기를 만들어주는 게 중요하다고 본다”라고 설명했다.