300여명 전담컨설팅… 개인형 수익률 1위 [퇴직연금 특집]

삼성생명이 고용노동부의 ‘2025년 퇴직연금사업자 평가’ 우수사업자로 선정돼 지난 1일 상장을 받는 모습. 삼성생명 제공

삼성생명이 고용노동부가 주관한 평가에서 보험업권 우수사업자로 선정됐다고 28일 밝혔다.



삼성생명은 고용노동부의 ‘2025년 퇴직연금사업자 평가’에서 우수한 운용 성과와 서비스 역량을 인정받아 지난 1일 고용노동부 장관상을 받았다. 이번 평가는 41개 사업자를 대상으로 운용상품 역량, 수익률, 조직·서비스, 수수료 효율성 등 4개 항목을 종합적으로 심사해 선정했다.



삼성생명은 자산운용부문 내 퇴직연금 전담 조직을 배치해 전문성을 높이고, DB 고객사를 위한 외부위탁운용(OCIO) 솔루션 확대와 맞춤형 포트폴리오 구성을 위한 ‘펀 상장지수펀드’(FUN ETF) 활용 등에서 높은 점수를 받았다. 300명 이상의 전담 인력을 통한 자산 관리 컨설팅과 다양한 노후설계 교육도 호평을 받았다.



실질적인 운용 성과도 뒷받침됐다. 2025년 3분기 말 기준 개인형 퇴직연금의 1년 수익률은 원리금보장형(3.86%)과 비보장형(16.92%) 모두 적립금 상위 10개 사업자 중 1위를 기록했다. 확정기여(DC)형 비보장형 수익률 또한 18.01%로 업권 평균을 크게 웃돌았다. 이에 힘입어 삼성생명의 퇴직연금 적립금은 3분기 기준 51조원으로 전 금융권 1위를 유지하고 있다.



삼성생명 관계자는 “체계적인 자산운용 전략과 고객 맞춤형 서비스가 결실을 맺은 것”이라며 “앞으로도 전문성과 혁신 기술을 접목해 최상의 노후 준비 서비스를 제공하겠다”고 말했다.