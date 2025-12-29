고객 맞춤 포트폴리오… IRP 자산 2.4조 증가 [퇴직연금 특집]

한국투자증권

한국투자증권의 AI를 활용한 로보어드바이저 서비스. 한국투자증권 제공

한국투자증권은 차별화된 로보어드바이저 서비스를 비롯해 다양한 상품라인업으로 지난해 대비 11월 말 기준 IRP 자산이 2조4000억원 증가하며 업계 최상위 규모를 기록했다고 28일 밝혔다. 한국투자증권이 IRP 시장에서 다양한 상품과 혁신적인 서비스를 제공하며 고객들의 신뢰를 얻었기 때문으로 분석된다.



특히 한국투자증권은 4종류에 달하는 로보어드바이저 서비스를 통해 IRP 상품을 관리하는 고객에게 AI 알고리즘과 빅데이터를 활용해 고객의 투자 성향에 맞는 최적의 포트폴리오를 추천한다. 이를 통해 시장 변동성에 따른 리스크를 최소화하면서 고객은 자신의 투자 성향에 맞는 상품을 선택해 안정적이고 효율적으로 퇴직연금을 운용할 수 있다.



여기에 한국투자증권은 비대면 가입 시스템을 통해 고객들이 24시간 언제 어디서나 간편하게 IRP 상품에 가입할 수 있도록 지원하고 있다. 모바일 앱을 통해 비대면으로 1개 일임사 및 상품을 선택하고 최대 900만원까지 투자할 수 있으며, 최소 투자금액은 100만~300만원으로 설정돼 있어 누구나 부담 없이 시작할 수 있다.



한국투자증권은 IRP 계좌 일괄 개설 서비스와 장내채권 매매 서비스 등을 제공하며, 고객 편의성을 더욱 강화하고 있다. 특히 MTS(모바일 트레이닝 시스템)를 통해 실시간으로 국고채와 우량 회사채를 매매할 수 있으며, 이를 통해 연금 자산을 효율적으로 관리할 수 있어 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.