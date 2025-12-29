국내외 최상위 신용등급… 차별화된 전문성 [퇴직연금 특집]

삼성화재는 국내외 최상위 안정성과 차별화된 전문성을 기반으로 개인·법인 고객들에게 최상의 연금솔루션을 제공하고 있다.
28일 삼성화재는 2011년 이후 국내외 최상위 신용등급(AM Best 신용등급 16단계 중 최상위 신용등급 및 국내신용등급 AAA), 안정적인 지급여력비율(2024년 264.5%)을 갖췄다고 밝혔다.
차별화된 전문성과 현장 중심의 서비스도 삼성화재 퇴직연금 운영의 강점이다. 삼성화재는 보험계리사, 회계사, 세무사 등 각 분야 최고의 전문가들이 포진해 있다.
개인고객을 대상으로는 현장 중심의 밀착 컨설팅을 통해 시황안내 및 투자전략을 제공하는 것은 물론, 교통안전, 건강관리 등 가입자들의 일상에 실질적 도움이 되는 콘텐츠를 담은 온라인 세미나를 정기적으로 운영한다.
법인고객에게는 ‘재정검증 시뮬레이션’을 제공하고 있다. 이는 확정급여(DB)형 퇴직연금 제도에 가입한 기업이 근로자퇴직급여보장법상 적립금이 부족해지는 사태를 방지하기 위해 연말 결산 전 미리 납입필요 규모를 예측해 안내하는 서비스다.
또 법인고객사 실무자를 대상으로 퇴직연금 관련 법규, 제도운영, 회계처리 등을 다루는 오프라인 세미나와 함께 실무자를 위한 연금제도 및 세무 가이드북 제작 배포를 통해 실무현장의 업무역량 개선을 지원하고 있다.
