국내외 최상위 신용등급… 차별화된 전문성 [퇴직연금 특집]

삼성화재

차별화된 전문성과 현장 중심 서비스로 퇴직연금 가입자에게 최상의 연금솔루션을 제공하는 삼성화재 본사 전경. 삼성화재 제공

삼성화재는 국내외 최상위 안정성과 차별화된 전문성을 기반으로 개인·법인 고객들에게 최상의 연금솔루션을 제공하고 있다.



28일 삼성화재는 2011년 이후 국내외 최상위 신용등급(AM Best 신용등급 16단계 중 최상위 신용등급 및 국내신용등급 AAA), 안정적인 지급여력비율(2024년 264.5%)을 갖췄다고 밝혔다.



차별화된 전문성과 현장 중심의 서비스도 삼성화재 퇴직연금 운영의 강점이다. 삼성화재는 보험계리사, 회계사, 세무사 등 각 분야 최고의 전문가들이 포진해 있다.



개인고객을 대상으로는 현장 중심의 밀착 컨설팅을 통해 시황안내 및 투자전략을 제공하는 것은 물론, 교통안전, 건강관리 등 가입자들의 일상에 실질적 도움이 되는 콘텐츠를 담은 온라인 세미나를 정기적으로 운영한다.



법인고객에게는 ‘재정검증 시뮬레이션’을 제공하고 있다. 이는 확정급여(DB)형 퇴직연금 제도에 가입한 기업이 근로자퇴직급여보장법상 적립금이 부족해지는 사태를 방지하기 위해 연말 결산 전 미리 납입필요 규모를 예측해 안내하는 서비스다.



또 법인고객사 실무자를 대상으로 퇴직연금 관련 법규, 제도운영, 회계처리 등을 다루는 오프라인 세미나와 함께 실무자를 위한 연금제도 및 세무 가이드북 제작 배포를 통해 실무현장의 업무역량 개선을 지원하고 있다.