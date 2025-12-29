AI로 정기 리밸런싱… 정부 우수사업자 선정 [퇴직연금 특집]

하나은행

고용노동부 ‘퇴직연금사업자 평가’에서 은행권에서 유일하게 3년 연속 우수사업자로 선정된 하나은행. 하나은행 제공

하나은행은 고용노동부가 주관하는 ‘2025년 퇴직연금사업자 평가’에서 은행권 우수사업자 및 고용노동부장관상 수상기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다. 2022년 퇴직연금사업자 평가가 법제화된 이래 은행권에서 유일하게 3년 연속 우수사업자로 선정됐다.



하나은행은 2023∼2024년 연속 전 금융권에서 퇴직연금 적립금 증가 1위를 기록한 데 이어 올해 분기마다 은행권 적립금 증가 1위를 달성했다. 올해 3분기 말 하나은행의 퇴직연금 적립금은 지난해 말 대비 3조8300억원 증가한 44조1000억원으로 집계됐다. 수익률도 높다. 올해 3분기 확정기여(DC)형 원리금비보장 부문 운용 수익률에서 17.18%로 시중은행 1위를 기록했다. 디폴트옵션(사전지정운용제도) 수익률의 경우 올해 1분기부터 3분기 연속 은행권 1위 수익률(적극투자형·중립투자형·안정투자형)을 기록했다.



하나은행은 퇴직연금의 장기 수익률 개선, 고객의 효율적인 연금자산 관리를 위해 다양한 연금 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 올해 3월 금융권 최초로 ‘로보어드바이저 일임 운용 서비스’를 출시한 데 이어, 4월에는 은행권 최초로 ‘하나 MP(Model Portfilo)구독서비스’를 출시했다. ‘로보어드바이저 일임 운용 서비스’는 인공지능(AI) 기반 자동화를 통해 분산투자와 장기투자의 원칙을 지키고, 정기적인 리밸런싱으로 안정적인 수익률 확보가 가능하도록 돕는다. ‘하나 MP 구독 서비스’의 경우 고객들에게 카카오톡으로 정기적인 시황 안내와 투자자 성향별 맞춤 포트폴리오를 제공한다. 이외에도 ‘연금 더드림 라운지’ 등 전문 대면 상담채널 운영, 기업체를 직접 방문하는 ‘찾아가는 연금 세미나’ 등으로 고객 편의성을 높이고 있다.



하나은행 관계자는 “포트폴리오 중심 연금자산관리 서비스와 차별화된 고객관리, 체계적인 사후관리 체계를 통해 양적·질적 성장을 모두 이루며 연금전문 1등 은행의 위상을 공고히 하고 있다”고 말했다.