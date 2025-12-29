서류 없는 ‘3분 연금’ 서비스… 편의성 강화 [퇴직연금 특집]

삼성증권

최근 3년간 삼성증권 연금잔고 동향. 삼성증권 제공

삼성증권의 연금 잔고가 가파른 성장세를 보이며 30조원을 돌파했다.



28일 삼성증권에 따르면 이달 12일 기준 총 연금 잔고는 평가금을 기준으로 30조1000억원을 넘어서며 지난해 말 대비 42% 급증했다. 같은 기간 개인형연금(DC·IRP·연금저축) 잔고도 51.9% 늘어난 26조원을 기록하며 전체 성장세를 견인했다.



특히 40~50대 투자자의 개인형 연금 잔고가 16조9000억원으로 55.7% 증가하며 두드러진 유입세를 보였다. 중장년층 사이에서 ETF(상장지수펀드) 투자가 인기를 끌면서 관련 잔고는 6조7000억원대에서 13조원 규모로 93% 폭발적으로 성장했다.



이 같은 성과는 가입자 중심의 차별화된 서비스 전략이 주효했다는 평가가 나온다. 삼성증권은 운용·자산관리 수수료가 없는 ‘다이렉트IRP’로 수수료 체계를 개편하고, 서류 없는 ‘3분 연금’ 서비스를 도입해 편의성을 대폭 높였다. 또 업계 최초로 신설한 연금센터에서 경력 10년 이상의 베테랑 PB들이 전문 컨설팅을 제공하고 있다. 이 같은 노력에 힘입어 삼성증권은 고용노동부가 주관한 ‘2025년 퇴직연금 사업자 평가’에서 전체 종합평가 상위 10%에 해당하는 우수사업자로 선정되기도 했다.



삼성증권 연금본부장 장효선 상무는 “퇴직연금은 장기적인 안목을 갖고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다”며 “우수한 연금 관리 서비스를 통해 고객의 든든한 연금 파트너로서 최선을 다하겠다”고 말했다.