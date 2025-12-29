고객과 투자소통 ‘연금 리더’ 전 영업점 배치 [퇴직연금 특집]

우리은행

우리은행은 퇴직연금 비대면 가입 시 IRP 수수료를 면제하고 있다. 우리은행 제공

퇴직연금 시장이 개인 중심으로 이동하면서 은행의 전략도 변화하고 있다. 단순한 상품 판매를 넘어, 고객의 생애자산을 직접 관리·코칭하는 ‘현장 금융 전문가’의 역할이 중요해지고 있어서다.



우리은행이 ‘연금리더’ 제도를 전면 개편해 전국 547개 영업점에 새롭게 선발해 전면에 배치한 것도 같은 맥락이다. 정진완 우리은행장은 지난 20일 열린 연금리더 발대식에서 “퇴직연금의 선택·운용에 있어서 고객의 역할이 커지는 상황에서, 고객과 직접 소통하며 고객의 수익률을 높일수 있는 현장이 가장 중요하다”며 “여러분이 고객 중심의 연금관리 역량을 강화하는 데 앞장서달라”고 당부했다.



우리은행은 기존 연금리더 제도를 완전히 재설계해 영업점별 1명의 연금리더를 공식 직무 배치했다. 연금리더의 역할도 △고객관리 △연금영업문화 확산 △마케팅으로 명확화하고, 상품운용상담, 우수사례전파 등 역할을 부여했다. 단순 영업이 아니라 포트폴리오 코치, 내부 리더, 마케터 역할을 조합한 형태다. 아울러 연금리더 심화 교육을 정례화해 전국 영업점을 ‘연금 컨설팅 센터화’한다는 구상이다.



아울러 우리은행은 지난달 인공지능(AI) 기반 ‘퇴직연금 로보어드바이저(RA) 일임서비스’를 출시하고 우리WON뱅킹 앱에서 개인형퇴직연금(IRP) 계좌와 연동해 비대면으로 간편하게 일임 계약을 체결할 수 있도록 했다.



통합연금포털 기준 2025년 3분기 우리은행의 원리금 비보장상품 기준 퇴직연금 수익률은 확정기여(DC)형 16.17%, IRP형 14.84%로 집계돼 시장 평균 수익률을 상회했다. 우리은행 관계자는 “은행도 안정성 위주에서 벗어나 중장기 수익률 관리에 집중하고 있다”고 강조했다.



우리은행은 내년 1월30일까지 ‘IRP/DC 연금 페스타’에서 IRP 신규 또는 입금, DC 계약이전 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 지급할 예정이다. 자세한 내용은 홈페이지와 우리WON뱅킹 앱 등에서 확인할 수 있다.