ETF 성장 힘입어… 퇴직연금 총 적립금 50조 [퇴직연금 특집]

신한은행

올해 10월 은행권 최초로 운용관리기준 퇴직연금 적립금 50조원을 돌파한 신한은행. 신한은행 제공

신한은행이 은행권 최초로 운용관리기준 퇴직연금 적립금 50조원을 돌파했다.



28일 신한은행에 따르면 퇴직연금 적립금은 지난 10월 50조원을 넘었고, 지난달 30일 기준 50조6961억원을 기록했다. 특히 올해 고객이 직접 가입·운용하는 확정기여형(DC)·개인형 퇴직연금(IRP) 시장에서 성장세를 보였다. 올해 3분기 IRP 적립금은 18조2763억원으로 전업권에서 가장 많은 금액을 보유한 것으로 나타났다. 2020년 5조2000억원에서 5년 만에 13조원 이상 증가한 수치다. 10월부터는 DC 적립금도 은행권 순증 1위를 달성했다. 신한은행은 퇴직연금 사업의 성장전략으로 확정급여형(DB) 가입자가 DC 제도로 전환한 후 IRP로 퇴직할 때까지 생애 주기별 연금 서비스를 제공하는 것이라고 설명했다.



신한은행은 실적배당형 상품 수요 증가에 맞춰 적극적으로 상품군을 확장하고 있다. 인플레이션 시대 헷징 수단으로 상장지수펀드(ETF), 타깃데이터펀드(TDF) 등 상품공급을 확대했다. 은행권 최다인 229개의 엄선된 ETF 상품을 보유하고, SOL앱 내 퇴직연금의 사용 편의성도 높였다. 그 결과 신한은행 퇴직연금 ETF는 지난해 말 잔액 8300억원에서 올해 8월 2조원을 넘기며 업계 최고 성장률을 기록했다. 같은 기간 ETF 잔액이 1조원 이상 증가한 은행은 신한은행이 유일했다.



신한은행은 고객의 수수료 부담을 낮추기 위해 지난달 14일부터 기존 1억원 이상 퇴직금에 대해 면제해주던 수수료 기준을 대폭 낮춰 확대 시행하고 있다. 5000만원 이상을 신한은행 IRP에 보유한 고객은 퇴직금에 대해 수수료를 전액 면제받아 부담 없이 퇴직금을 관리할 수 있게 됐다.



신한은행 관계자는 “시니어 고객들이 은퇴 후 금전적 제약 없이 자산수명을 건강하게 영위할 수 있도록 고객관리에 꾸준히 힘써 왔다”며 “퇴직연금 1위 사업자의 시장지위를 확고히 하는 동시에 적립금 확대를 넘어 질적 성장에 주력하고 있다”고 말했다.