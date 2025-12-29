제주올레길, 경제효과 ‘1조원’

제주연구원, 파급력 분석결과

걷기 유행에 연간 6630억 소비

13만명 고용유발… 지역 활성화

도보 여행 붐을 이끈 제주올레가 연간 6000억원이 넘는 소비지출을 유발하고, 이로 인해 1조2000억원의 생산유발효과 등 경제 파급효과를 창출한다는 연구 결과가 나왔다.

28일 제주연구원의 ‘제주올레의 지역경제 파급효과 분석’ 연구 결과에 따르면 제주올레 이용객 연간 총소비는 관광객 5542억원(83.6%), 도민 1088억원(16.4%) 등 총 6630억원으로 나타났다.

이 소비지출 금액을 기반으로 산업연관분석을 적용해 경제 파급효과를 분석한 결과 생산유발효과는 1조2240억원, 부가가치유발효과는 5678억원, 고용유발효과는 13만8964명으로 각각 추정됐다.

또한 전체 생산유발효과의 68.7%(8414억원), 부가가치유발효과의 73.1%(4148억원), 고용유발효과의 82.4%(11만4505명)가 제주 지역 내에서 발생한 것으로 나타나 제주올레 방문으로 발생한 소비가 지역경제 내부에서 높은 비율로 순환되는 것으로 확인됐다.

제주올레 이용객의 소비는 숙박과 식사, 지역 상권 이용에 집중되는 경향을 보였다. 1인당 평균 지출액은 관광객 17만7978원, 도민 2만6153원이다.

산업별로는 음식점·숙박서비스업이 생산유발효과 5600여억원, 고용유발효과 6만3000여명으로 가장 큰 경제효과를 냈다. 도소매·상품중개 서비스업, 운송서비스업, 예술·여가서비스업 등 다양한 부문으로도 파급효과가 확산한 것으로 나타났다.

이현지 부연구위원은 “제주올레 방문객의 소비가 지역 내 서비스업과 소상공인 중심으로 확산하는 구조를 형성하고 있다”며 “이번 분석은 제주올레가 지역과 상생하며 경제·사회적 가치를 함께 만들어내는 관광자원임을 보여준다”고 밝혔다.

제주도를 천천히 걸으며 몸과 마음을 치유할 수 있도록 조성된 도보 여행길인 제주올레는 부속 코스까지 모두 27개 코스에 총길이는 437㎞에 달한다.