미술시장 관계자 48% “전년比 매출 감소”

예술경영센터 2025 결산

침체기를 겪고 있는 미술시장이 올해도 부진을 벗어나지 못했을 것이라는 미술 관계자들의 설문 결과가 나왔다.



28일 예술경영지원센터의 ‘2025년 한국 미술시장 결산 및 2026년 전망’ 보고서에 따르면, 국내 갤러리와 아트페어 등 미술시장 관계자 154명을 상대로 설문조사한 결과 응답자의 48.4%는 올해 매출이 지난해보다 감소했다고 답했다. 또 41.9%는 지난해와 비슷한 수준이라 말했고, 9.7%만이 매출이 늘어났다고 응답했다.



매출이 감소했다고 답한 응답자 중 54.7%는 연 매출액이 1억원 미만인 것으로 나타났고, 매출이 감소한 이유(중복 응답 가능)로는 88%가 ‘전반적인 경기 침체 및 소비 위축’을 꼽았다.



설문 응답자들은 올해 한국 미술시장의 주요 특징 및 변화(중복 응답 가능) 질문에는 ‘중저가 및 소형 미술품 중심 거래 확대’(46.5%)를 가장 많이 꼽았고, ‘고가 미술품 거래 위축’(34.8%), ‘미술품 컬렉터 구조 변화’(27.7%)가 뒤를 이었다.



내년도 매출 규모 전망에 대해서는 56.1%가 올해와 비슷한 수준이 될 것이라 답했고, 27.1%는 감소할 것으로 보인다고 전망했다.