최저 면적 84㎡… 널찍한 집 누린다 [부동산 특집]

힐스테이트 울산 선암호수공원

현대건설은 울산 남구 야음동 일대에 ‘힐스테이트 선암호수공원’(조감도)을 분양한다.

힐스테이트 선암호수공원은 2개 단지, 총 6개 동, 지하 6층~지상 최고 44층, 전용 84~176㎡ 아파트 631가구와 전용 84㎡ 오피스텔 122실, 총 753가구 규모로 조성된다.

아파트 타입별 가구 수는 △84㎡A 234가구 △84㎡B 194가구 △84㎡C 119가구 △84㎡D 80가구 △168㎡ 2가구 △172㎡ 1가구 △176㎡ 1가구다. 소형평형 없이 수요자 선호도가 높은 전용 84㎡ 등 중·대형 타입으로 구성한 것이 특징이다. 오피스텔 타입별 호실 수는 △84㎡A 64실 △84㎡B 58실로 아파트 수준의 주거공간을 누릴 수 있다.

분양 일정은 29일 특별공급, 30일 1순위, 31일 2순위 청약 신청을 받는다. 이후 당첨자에 한해 다음 달 19∼21일 정당계약이 진행된다.

단지가 위치한 울산 남구는 비규제지역으로, 청약통장 가입 기간 6개월 이상인 만 19세 이상 울산·부산·경남 거주자라면 1순위 청약 자격이 주어진다. 전용 84㎡ 타입은 가점제 40%, 추첨제 60%이다. 전용 168~176㎡ 타입은 추첨제 100%로 공급돼 청약 가점이 낮은 수요자들에게도 당첨 기회가 열려있다.

거주 의무 기간이 없고, 재당첨 제한도 적용되지 않는다. 1단지와 2단지 동시 청약도 가능해 청약 당첨 확률을 높일 수 있으며, 전매 제한은 6개월로 빠르게 전매가 가능하다.

견본주택은 울산 남구 달동 1325-13 일원에 있다. 입주는 2028년 2월 예정이다.