교통·학군·편의시설… 전천후 입지 [부동산 특집]

포레나더샵 인천시청역

한화 건설부문과 포스코이앤씨는 인천 남동구 간석동 311-1번지에 ‘포레나더샵 인천시청역’(조감도)을 다음 달 분양할 예정이다.

단지는 상인천초등학교 주변 간석동 311-1번지 일대를 재개발해 공급된다. 지하 4층~지상 최고 35층, 24개 동, 전용면적 39~84㎡ 총 2568가구 중 735가구가 일반분양 물량이다.

강점은 뛰어난 교통 접근성이다. 인천지하철 1·2호선 인천시청역과 인천지하철 1호선 간석오거리역을 걸어서 이용할 수 있다. 경인로를 통해 수도권제1·2순환고속도로 및 제2경인고속도로 진입도 수월하다. 광역버스를 이용하면 서울 합정 인근까지 약 1시간 내외로 이동 가능해 서울 출퇴근 수요도 흡수할 수 있다.

또 인천시청역에는 GTX-B 노선 개통이 예정돼 있어 여의도·용산·서울역 등의 접근성이 높아질 전망이다. GTX-B 노선 개통 시 인천대입구역에서 서울역까지는 30분이 소요될 것으로 예상된다. 단지 바로 앞에 상인천초교가 있고, 반경 1㎞ 내에 상인천중·구월중·간석여중 등이 밀집해 있다. 대형 쇼핑시설과 주요 공공·의료기관이 가까워 생활 인프라도 풍부하다.

단지에는 다양한 커뮤니티 시설도 함께 조성될 예정이다. 스마트홈 관리 시스템인 ‘홈닉’, 한화 건설부문이 개발한 천장형 전기차 충전 시스템 ‘EV에어스테이션’을 도입해 입주민 편의성을 높인다.

견본주택은 다음 달 중 인천 남동구 구월동 1140-1번지에 마련될 예정이며, 입주는 2029년 8월로 계획돼 있다. 1551-1491