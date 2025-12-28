KBS교향악단 이끄는 정명훈 “음악가 사랑해 주고 돕는 것… 제가 할 수 있는 건 딱 그것”

“할 수 있는 건 음악가들을 사랑해 주고, 그들을 도와주는 것, 딱 그거예요. 그러니까 KBS(교향악단 음악감독)도 그런 마음으로 시작할 겁니다.”



마에스트로 정명훈이 제10대 음악감독 겸 상임지휘자로 KBS교향악단을 이끈다. 올해 72세 거장 지휘자와 KBS교향악단의 첫 만남은 1969년까지 거슬러 올라간다. 당시 어린 천재 피아니스트였던 정명훈은 KBS교향악단과 협연한 후 1972년에는 19살 나이에 처음으로 악단을 지휘했다. 이후 1998년 제5대 상임지휘자, 2022년 계관지휘자로 인연을 이어오다 다시 내년부터 음악감독을 맡게 된 것.

정명훈 신임 KBS교향악단 음악감독이 26일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 기자회견에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

특유의 카리스마로 정평 난 정명훈이 26일 서울 여의도 콘래드호텔 기자회견에서 가장 자주 꺼낸 단어는 ‘사랑’과 ‘도움’이었다. 그는 KBS교향악단에 일어날 변화에 대해 “무슨 어느 수준, 세계 수준 얘기는 이제는 안 한다”며 “내가 할 수 있는 건 음악가들 도와주면서 마음을 열어주고, 오케스트라에서 하는 일이 얼마나 훌륭하고 아름다운 일인지 느끼게 하는 것”이라고 강조했다.



“오케스트라에서 일하는 건 힘들고…. 특히 스트링(현악)은 더 그래요. 요즘은 지휘자도, 오케스트라도 프라이드나 사랑을 갖고 오케스트라를 위해 일한다는 게 참 어렵습니다. 그래서 그런 방향으로 도와주고 싶은 마음이에요.”



다만 KBS교향악단 새 음악감독은 ‘오디션은 필요하다’는 입장을 밝혔다. 정명훈은 2000년대 중반 서울시립교향악단 예술감독 시절 대대적인 오디션으로 서울시향 질적 변화를 이뤄낸 바 있다. 이날도 “일평생 오디션을 했었지만, 제일 싫어하는 것 중 하나가 오디션이다. 판단해야 되기 때문에 힘들다”면서도 “그래도 할 수 없이 하는 거고, 단원들 오디션하고 새로 뽑는 건 할 수 있는 만큼 해야죠”라고 말했다.