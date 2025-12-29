‘천스닥’ 기대감에 자금 이동…12월 코스닥 거래대금 ‘최대’ [경제 레이더]

IPO도 활기… 코스피는 17% ↓

개인 투자자들의 매수세가 코스닥시장으로 집중되면서 12월 일평균 거래대금이 11조원을 넘어섰다. 올해 신규 상장 기업의 시가총액이 4년 만에 최대치를 기록하며 우량주 중심의 시장 재편이 가속화하면서 ‘천스닥’(코스닥 지수 1000) 달성에 대한 기대감도 커지고 있다.



28일 한국거래소에 따르면 이달 들어 26일까지 코스닥시장의 일평균 거래대금은 11조4800억원으로 집계됐다. 월별 기준으로는 2023년 8월 이후 가장 큰 규모다. 전월과 비교하면 한 달 새 21% 급증했다. 반면 같은 기간 코스피 일평균 거래대금은 14조4600억원에 그치며 전월 대비 17% 줄어 두 시장 간 온도 차가 나타났다.

사진=게티이미지뱅크

올해 코스닥시장 기업공개(IPO) 결산 결과를 보면 올해 신규 상장 기업 수는 84개사로 지난해(88개사)보다 소폭 줄었지만, 공모 금액은 2조5400억원으로 늘었다. 공모가 기준 시가총액 합계는 15조3200억원으로 2021년 이후 4년 만에 최대치를 달성했다. 우량 기업들이 코스닥시장에 다수 상장해 시장의 질적 성장을 견인한 것이다.



실제 올해 상장기업 중 시총 1조원을 돌파한 기업은 11개사로 역대 최다 기록을 세웠다. 이 중 9개사가 바이오 기업으로 에임드바이오는 시가총액 4조원을 넘기며 코스닥 시총 12위에 올랐고, 오름테라퓨틱과 알지노믹스 등도 1조원 클럽에 진입했다. 시장에서는 검증된 우량 기업들의 유입이 코스닥 체질 개선과 천스닥 달성으로 이어질지 주목하고 있다.



이런 기대감은 투자 지표에도 반영됐다. 올해 일반 청약 경쟁률은 평균 1128대 1로 2021년 이후 최고치를 기록했다. 수익률 측면에서도 상장 후 3개월 기준 시장 대비 40.6%의 초과 수익을 내며, 마이너스(-6.0%)에 그쳤던 지난해와 대조적인 흐름을 보였다.



부실기업 퇴출을 통한 옥석 가리기도 본격화했다. 올해 상장폐지가 결정된 코스닥 기업은 총 38곳으로 2022∼2024년 평균의 2.5배에 달했다.