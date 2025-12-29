넥슨, 2025년에만 사회환원 110억 나눔

디지털교육·아동 재활에 팔걷어

10여년 누적 기부 800억원 규모

게임업체 넥슨은 올해 사회환원 기부금이 110억원에 달해 지난 10여년 동안 누적 기부액이 800억가량 된다고 28일 밝혔다. 넥슨에 따르면, 그동안 사회공헌 사업은 특정 영역에 국한되지 않고 의료·교육·사회복지·재난구호 등 다양한 분야에서 이어졌다. 특히 디지털 교육 격차 해소를 목표로 꾸준히 진행한 코딩교육 사업은 올해 더욱 체계화됐다. 컴퓨팅교사협회(ATC)와 함께 운영해 온 ‘하이파이브 챌린지’는 융합형 코딩교육 사회공헌활동으로, 2025년 기준 누적 참여 학생 수가 20만 명을 넘어섰다.



특히, 공공 어린이 재활의료시설 확충에 심혈을 기울여온 넥슨과 넥슨재단은 지난달 전남 목포에 들어선 ‘전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터’ 개원(사진)으로 수도권과 충청, 영남, 호남을 아우르는 권역별 어린이 재활의료 체계를 구축했다.