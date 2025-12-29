반도체·화장품 빼고… 새해도 제조업 경기 한파

상의 “2026년 1분기 BSI 77”

18분기 연속 100 밑돌아 ‘침체’

고환율에 수출보다 내수 타격

2026년 새해 첫 분기 제조업 경기는 여전히 한파가 거셀 것으로 보인다.



대한상공회의소가 28일 발표한 전국 2208개 제조기업 대상 ‘2026년 1분기 기업경기전망지수(BSI)’ 조사 결과에 따르면, 1분기 BSI는 77로 집계됐다. 직전 분기보다 3포인트 소폭 상승했지만, 2021년 3분기 이후 무려 18분기 연속 기준치(100)를 밑도는 장기 침체 국면이 이어지고 있다. BSI는 100 이상이면 해당 분기의 경기를 이전 분기보다 긍정적으로 본 기업이 많고, 100 이하면 그 반대라는 의미다.

한 자동차 부품업체 공장에서 근로자가 작업을 하고 있다. 연합뉴스

이번 전망의 특징은 수출과 내수, 대기업과 중소기업 간의 뚜렷한 양극화다. 관세 리스크로 잔뜩 움츠러들었던 수출 기업의 전망지수는 전 분기 대비 16포인트 반등한 90으로 회복 기대감을 보였지만, 내수 기업은 74에 머물렀다. 규모별로도 대기업(88)보다는 내수 의존도가 높은 중소기업(75)에서 고환율에 따른 원자재 조달 비용 부담이 가중되며 체감 경기가 정체된 상태다.



업종별로는 전체 14개 조사 대상 중 반도체와 화장품만 기준치 100을 상회했다. 특히 화장품은 글로벌 수출 호조에 힘입어 가장 큰 폭인 52포인트나 급등해 전체 업종 중 가장 높은 121을 기록했다.



반면 원재료 수입 비중이 높은 식음료(84)와 구리 가격 상승의 직격탄을 맞은 전기(72), 중국발 공급 과잉에 시달리는 철강(66) 등은 고비용 구조를 이기지 못하고 부진을 면치 못할 것으로 보인다.



제조기업 10곳 중 4곳(38.1%)은 3개월째 지속 중인 1400원대 원·달러 고환율에 실적이 악화했다고 응답했다. 이는 고환율이 실적 개선에 도움이 됐다는 응답(8.3%)의 4.5배에 달하는 수치다.