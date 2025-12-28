[단독] 쿠팡, 국내 근무 中 직원 20여명… 핵심기술 中 법인 의존 의혹 [쿠팡 사태]

中서 인증·데이터분석·개발 등 추정



개인정보유출 中 국적 피의자도 개발자

정부 입김 센 中 법인서 데이터 접근 땐

대량의 개인정보 통째로 넘어갈 우려에

국정원도 “국가안보 위협 상황 인식”



쿠팡선 구체적 규모·역할 밝히지 않아

中 백엔드 개발자 비중 등 확인 시급

쿠팡의 전직 중국인 개발자가 대규모 개인정보 유출 주범으로 지목되면서 쿠팡 한국법인 내 중국인 개발자 수에 대한 관심이 높은 가운데 그 수가 미미한 것으로 나타났다. 하지만 중국 베이징, 상하이, 선전에 설립된 4개 쿠팡 자회사가 ‘열람 권한’만 있으면 언제든 개인정보에 접근 가능한 백엔드 개발자 등에 대한 채용을 해온 것으로 알려져 쿠팡 중국법인들의 규모와 역할, 개인정보 보호 체계도 규명해야 한다는 지적이 나온다. 우리 국민 대다수의 개인정보가 쿠팡 중국법인을 통해 중국 당국에 수집되거나 현지에서 악용될 여지를 차단하기 위해서다. 국가정보원이 이번 유출 사태 이후 “외국인에 의한 대규모 정보 유출 사태를 국가안보 위협으로 인식해 관련 정보 수집·분석 차원에서 (쿠팡과) 협의를 진행했다”고 밝힌 것도 비슷한 맥락으로 풀이된다.

서울 시내 한 주차장에 주차된 쿠팡 배송 차량. 연합

세계일보가 28일 조국혁신당 김선민 의원실을 통해 입수한 건강보험공단 자료에 따르면 한국 쿠팡에 소속된 중국인 직장 가입자는 지난 10월31일 기준 전체 직원 1만2072명 중 20명으로 집계됐다. 핵심 계열사인 쿠팡풀필먼트서비스는 7만78명 중 4명, 쿠팡로지스틱스서비스는 2만3064명 중 2명, 쿠팡페이는 250명 중 1명이 중국인이었다. 사태 발발 초기 ‘개발자 상당수가 중국인’이라는 소문과 달리 매우 적은 수치다. 여야 의원들이 지난 2일 국회 과학기술정보방송통신위 긴급현안질의 당시 박대준 대표에게 “IT(정보기술) 인력의 절반 이상이 중국인이라는 게 사실이냐”고 묻자 박 대표는 “사실이 아니다”라면서도 중국인 직원 규모에 대해선 함구했다.

이 때문에 본사는 미국에 둔 채 한국 시장을 주무대로 영업하는 쿠팡이 중국에 자회사를 4개나 운영한 배경에 관심이 쏠리기도 했다. 중국에 최첨단 이커머스(전자상거래) 시장이 활성화돼 있고 관련 기술이 발달한 점, 쿠팡이 채택한 이커머스 시스템이 미국 아마존보다 알리바바·징동 등 중국 이커머스 업체와 닮았다는 점 등을 들어 쿠팡이 중국 현지에서 IT 개발자를 대거 채용했을 것이란 관측이 제기됐다. 쿠팡은 판매자와 구매자를 연결하는 마켓플레이스 성격이 강한 아마존과 달리, 물건을 직매입해 자사 창고에 넣고 배송까지 아우르는 수직 계열화 체계를 구축하고 있다.

보안업계는 쿠팡의 사업시스템이 중국과 유사한 구조라 쿠팡의 중국 내 조직이 플랫폼·인증·데이터 분석, 상품 소싱 등 기술·공급망의 핵심 기능 일부를 담당했을 것으로 추정한다. 정보 유출 유력 용의자만 해도 한국 쿠팡에서 인증 시스템 개발 업무를 맡은 것으로 전해졌다.

4년 전 국회에서도 중국 정부의 영향력이 막강한 현지 법인 직원들의 권한을 두고 논란이 일었다. 2021년 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 양정숙 의원이 “네이버, 카카오, 배달의민족, 라인, 쿠팡 등 국내 5대 플랫폼 기업 중 쿠팡만 중국법인에 개인정보 처리 위탁을 하고 있다”며 “쿠팡 중국법인이 연구개발 목적으로 대량의 개인정보를 (중국 당국에) 통째로 넘겼을 수 있다는 강한 의심을 갖고 있다”고 주장한 것이다. 이에 쿠팡은 입장문을 내고 “상하이·베이징 유한공사는 IT 개발 업무 등을 담당하는 쿠팡 관계사로, 부정행위 모니터링 및 탐지 등 업무 목적상 제한적으로 열람할 수 있을 뿐 고객정보를 이 회사에 이전해 저장한다는 것은 전혀 사실이 아니다”라고 반박했다. 그러면서 “쿠팡의 고객정보는 중국에 이전 저장되지 않기 때문에 중국 정부가 언제든지 열람할 수 있다는 주장은 원천적으로 불가능하다”고 했다.

“과로방지 합의도 이행하라” 전국택배노동조합 조합원들이 지난 26일 서울 강남구 쿠팡CLS 본사 앞에서 쿠팡의 과로방지 사회적 합의 미이행 규탄 기자회견을 진행하고 있다. 연합뉴스

현재 쿠팡은 개인정보 국외 처리 위탁 업체에서 중국법인은 삭제했지만, 비식별정보를 시스템 개발 및 유지 보수를 위해 상하이·베이징 법인에 제한적으로 전송할 수 있다는 단서를 달았다.

보안업계 관계자는 “중국은 국가가 배후에서 관여·지원하는 사이버 침해 활동이 활발히 일어나는 국가인데 개발의 상당 부분을 현지 인력에 의지한다면 우려할 수밖에 없다”며 “쿠팡을 대규모 압수수색한 경찰이 (쿠팡 중국법인의 역할과 보안 체계를 면밀히) 규명해야 할 부분”이라고 말했다.