‘셀프조사’ 기습 발표하고 정부와 대립각… 속내는 [쿠팡 사태]

쿠팡 “정부 협력하에 조사” 입장 강조

美 증거법, 즉각 부인 않을 땐 사실 간주

일각 “향후 법적 다툼 대비 포석” 관측

쿠팡이 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 자체 조사 결과를 기습 발표한 뒤 정부와의 대립각까지 불사한 데는 향후 법적 다툼을 염두에 둔 전략이 깔려 있다는 분석이 나온다.

쿠팡은 지난 25일 단독으로 조사한 결과를 발표하면서 유출자가 3300만명의 정보를 빼갔으나, 그중 3000명 정보만 저장했다고 밝히면서 범행에 사용된 장비도 회수했다고 공개했다. 개인정보 유출 피해가 확산하지 않았다는 점을 강조한 것이다.

직접 회수했다는 유출자료 쿠팡 개인정보 유출 사태에 대한 정부 조사와 경찰 수사가 진행 중인 가운데, 쿠팡 측이 개인정보 유출자를 상대로 한 자체 조사결과를 지난 26일 공개해 논란이 일었다. 사진은 쿠팡이 유출자의 진술을 토대로 회수했다는 데이터 유출 기기와 담겼던 가방. 쿠팡 제공

과학기술정보통신부는 즉각 “쿠팡이 주장하는 내용은 민관합동조사단에 의해 확인되지 않았다”고 일축하면서 “쿠팡의 일방적 주장”이라고 비판했다. 경찰도 “쿠팡과 사전에 연락하거나 협의한 적 없다”고 가세했다.

그러자 쿠팡은 이튿날 재반박에 나섰다.

지난 1일부터 25일 공지를 할 때까지 정부와 공조 진행 과정을 조목조목 공개하면서 이미 모든 조사가 정부와 조율됐고 보고까지 이뤄졌다며 “일방적 발표”라는 정부의 비난에 억울함을 내비쳤다. 아울러 중국인 사건 용의자가 데이터를 유출한 장비를 쿠팡 측이 찾아낸 사진과 회수 장면이 담긴 영상까지 공개했다.

그러나 민관합동 조사와 경찰 수사가 진행 중인 가운데 쿠팡이 섣부르게 ‘셀프 조사 결과’를 내놓은 행보를 두고 대통령실과 여야 정치권은 물론 여론의 시선이 곱지 않다. 납득하기 힘든 쿠팡의 자체 조사 내용 공개가 향후 법적 다툼에 대비한 포석 차원이 아니냐는 관측까지 나오는 이유다.

쿠팡 모회사인 쿠팡Inc가 미국 뉴욕증시에 상장돼 있고 현지에서 집단소송도 제기된 만큼 상대방의 주장에 곧바로 부인하지 않으면 사실로 간주할 수 있는 ‘미국 증거법’의 원칙을 고려한 것으로 보인다는 얘기다. 아무런 대응을 하지 않을 경우 잘못을 인정하는 꼴이 돼 법정에서 불리하게 작용할 가능성이 있어서다. SK텔레콤과 KT, LG유플러스가 해킹으로 인한 개인정보 유출 조사를 받으면서 사태 수습에 집중하는 것과 달리, 쿠팡이 정부에 반기를 드는 이례적 모습을 연출한 배경으로 보이는 대목이다.

28일 서울 시내 한 쿠팡 물류센터 앞에 주차돼 있는 쿠팡카(쿠팡 배송트럭) 너머로 경찰청이 보이고 있다. 뉴스1

경찰은 쿠팡의 ‘셀프 조사’ 과정에 대해서 사실관계를 확인 중이다. 서울경찰청 사이버수사과는 쿠팡이 피의자의 것이라며 임의제출한 노트북을 포렌식해 실제 피의자가 범행에 사용한 게 맞는지, 이후 데이터 변조 가능성은 없는지 등을 파악 중이다.

김범석 쿠팡Inc 이사회 의장은 쿠팡 사태가 불거진 지 한 달 만에 “쿠팡에서 일어난 개인정보 유출 사고로 고객과 국민들께 매우 큰 걱정과 불편을 끼쳐드렸다”며 사과했다. 그는 “많은 오정보(잘못된 정보)가 난무하는 가운데 상황이 매우 빠르게 변화하고 있어 모든 사실이 확인된 이후 공개적으로 소통하고 사과하는 게 최선이라 생각했지만 잘못된 판단이었다”면서 “불편을 겪으신 한국 고객들에게 보상안을 마련해 조속히 시행할 수 있도록 하겠다”며 쿠팡의 보안 체계 강화 등 내부 쇄신 의지도 밝혔다.