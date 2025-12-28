한동훈 선 긋고 이준석 연대 열어놓은 장동혁

“자강이 먼저” 장·한·석 연대 일축

韓 겨냥 “당내 인사… 맞지 않아”

李 향해선 “선거 위해 협력 가능”

연초 국민의힘 쇄신안 발표를 앞두고 장동혁 대표가 ‘선(先) 자강·후(後) 외연 확장’을 쇄신의 방향으로 제시하면서 구체적인 내용에 관심이 쏠리고 있다. 최근 장 대표와 한동훈 전 대표, 개혁신당 이준석 대표를 묶은 이른바 ‘장·한·석’ 보수 연대론이 거론되고 있지만, 장 대표는 혁신과 변화를 우선 과제로 내세우며 연대론에 재차 선을 그었다.

국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)가 28일 서울 여의도 국회에서 정치 현안 관련 기자간담회를 열고 발언하고 있다. 허정호 선임기자

장 대표는 28일 여의도 국회에서 가진 기자간담회에서 “당내 인사와 국민의힘과의 문제를 연대라고 이름을 붙이는 것부터 동의하기 어렵다”고 밝혔다. 장 대표가 말한 당내 인사는 한 전 대표를 겨냥한 것으로 풀이된다.

그는 “당내 혁신과 변화, 자강을 논의하는 단계에서 연대를 거론하는 것은 시기적으로 맞지 않는다”며 “국민의 공감을 얻는 정당이 된 이후에야 연대를 논의할 수 있다”고 설명했다. 그러면서 내년 초 자강을 위한 쇄신안을 발표할 것이라고 예고했다. 국민의힘 관계자는 “당의 변화를 상징할 인물 영입에 초점을 맞추고 있다”고 전했다.

다만 장 대표는 개혁신당 등 외부 세력과의 연대 가능성은 열어두고 있다. 그는 개혁신당과의 연대 표현 자체에 대해 문제 삼지 않겠다며, 지방선거 승리를 위해 다양한 형태의 연대가 가능하다는 입장을 밝혔다. 당 지지율이 20%대 박스권에 머무는 상황에서 성급한 연대보다 자강을 통해 협상력을 확보한 뒤 외연 확장에 나서려는 전략으로 풀이된다.

장 대표는 29∼30일 무안국제공항을 찾아 ‘12·29 제주항공 여객기 참사’ 1주기 추모식에 참석하고, 전북 새만금 일대를 시찰하는 등 한 달 반 만에 호남을 방문하며 현장 행보를 이어간다.