與 ‘반토막 임기’ 원내대표 보궐 치르나…후보들 셈법 복잡

더불어민주당 김병기 원내대표를 둘러싼 도덕성 논란이 확산되며 원내 사령탑 교체 가능성이 정치권의 주요 변수로 떠올랐다. 김 원내대표 사퇴 시 남은 임기 5개월 동안 집권여당을 이끌 새 원내 수장을 뽑아야 한다. 짧은 기간 지방선거 대응은 물론 당·정 조율과 원내 전략까지 떠안아야 하는 만큼, 차기 주자들의 셈법도 복잡해지는 분위기다.

김 원내대표 전직 보좌진의 폭로전으로 그를 둘러싼 각종 비위 의혹 보도들이 연일 터져 나오며 28일 당내에선 여론 악화를 우려하는 목소리가 커지고 있다. 동시에 차기 원내대표 주자들의 물밑 움직임도 분주해졌다. 현재 3선 의원 중 박정·백혜련·한병도 의원이 주변 의원들을 접촉하며 출마 의사를 타진 중이다. 여기에 정청래 대표 체제의 조승래 사무총장과 함께 정 대표가 밀어붙인 ‘1당원 1표제’에 공개 제동을 걸었던 이언주 최고위원 등이 하마평에 오르고 있다.

4선 이상 중진이 추대될 가능성도 거론된다. 한 중진 의원은 “이런 국면에선 경쟁보다 추대 분위기가 형성될 필요도 있다”며 “4선 이상 중진이 나오는 것도 방법”이라고 했다. 다른 초선 의원도 “4·5선급 ‘소방수’가 투입될 수 있다”고 내다봤다.

다만 짧은 임기 탓에 차기 주자들의 망설임도 포착된다. 한 중진 의원은 “내년 5∼6월 선거를 준비해온 입장에서 보궐선거는 변수”라며 “원내대표 연임은 전례가 없지만, 보궐 당선 이후 연임한 사례는 있어 판단하기 쉽지 않다”고 전했다. 출마를 검토 중인 또 다른 의원도 “지금 이야기하긴 이르다”며 “김 원내대표가 잘 극복하는 게 우선”이라며 고심을 이어갔다.

내년 6·3 지방선거를 앞두고 당내 악재를 수습해 승리를 이끈다면 ‘구원투수’로서 정치적 중량감을 키울 수 있지만, 5개월이라는 짧은 임기가 발목을 잡는 모양새다. 지방선거 국면에선 주요 입법을 두고 야당과의 협상을 책임지는 원내대표 역할이 제한적일뿐더러, ‘내란 청산’을 기치로 강경한 개혁 노선을 앞세운 정 대표와 보조를 맞추며 당·정 간 균형추 역할을 하기에도 5개월은 촉박하다는 분석이다.

당 일각에선 조속한 지도부 안정을 위해 당헌을 손봐야 한다는 주장도 나온다. 지방선거를 앞둔 만큼 조속히 지도부를 안정시켜야 한다는 이유에서다. 한 호남권 초선 의원은 “당헌 개정을 빠르게 해서 (1년) 임기 보장을 검토할 수 있다”고 했다.