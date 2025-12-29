미래에셋, 가상자산 거래소 ‘코빗’ 품는다

NXC·SK스퀘어와 지분인수 MOU

거래 규모 1000억∼1400억원 추산

미래에셋그룹이 국내 4위 가상자산 거래소 코빗 인수에 나선 것으로 알려졌다. 미래에셋이 이번 인수를 발판으로 가상자산 시장으로의 신사업 확장에 나서는 것 아니냐는 해석이 나온다. 28일 가상자산 업계 등에 따르면 미래에셋그룹 계열사 미래에셋컨설팅은 최근 코빗의 최대주주인 NXC 및 2대 주주 SK스퀘어 등과 지분 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결한 것으로 알려졌다. 현재 코빗의 지분 구조는 넥슨의 지주사인 NXC와 자회사 심플캐피탈퓨처스가 약 60.5%, SK스퀘어가 31.55%를 보유하고 있다. 업계에서는 이번 MOU를 통해 예상되는 전체 거래 규모를 1000억~1400억원으로 추산하고 있다.

사진=미래에셋증권 제공

국내 4위 가상자산 거래소인 코빗은 2013년 설립돼 국내 가상자산 산업의 문을 연 1세대 사업자로 평가받는다. 코빗 측은 이번 인수 추진에 대해 “주주 차원에서 진행되는 일로 확인해 줄 수 있는 사항이 없다”고 밝혔다.



업계는 미래에셋그룹이 코빗 인수를 추진하는 배경을 전통 금융과 가상자산 시장의 결합을 통한 신사업 확장 전략으로 해석한다.



다만 아직 최종 계약이 체결된 단계는 아니다. 현재는 MOU 단계로 향후 정밀 실사와 가격 협상, 규제 승인 등을 거쳐야 하며 시장 환경 변화에 따라 계약 체결 여부가 달라질 수 있다.