前비서실장 등 통일교 관계자 줄소환

경찰, 공소시효 만료 전 수사 속도

UPF 前부산지회장 등 참고인 조사

세계평화통일가정연합(통일교)의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 28일 한학자 총재의 전 비서실장과 부산 지역 통일교 간부를 잇따라 소환해 조사했다. 정치자금법 위반 혐의를 적용할 경우 이달 말 공소시효가 완성될 수 있는 점 등을 고려해 교단 핵심 관계자에 대한 수사에 속도를 내는 모양새다.



경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 10시쯤부터 정원주 전 비서실장을 정치자금법 등 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 정 전 비서실장은 한 총재의 최측근으로 알려진 인물로 지난 18일 참고인 신분으로 한 차례 경찰에 출석해 조사받은 바 있다. 열흘 만에 재소환한 것이다.



경찰은 정 전 비서실장이 통일교의 자금 관리를 총괄했단 점에서 2018∼2020년 통일교 측이 더불어민주당 전재수 의원과 임종성 전 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 금품을 전달한 의혹을 인지했거나 일부 가담한 게 아닌지 살펴보는 것으로 전해졌다.



경찰은 같은 날 통일교 산하 단체인 천주평화연합(UPF) 전 부산지회장이자 한일해저터널 연구회 이사인 박모씨도 참고인 신분으로 불러 조사했다.



박씨는 금품 수수 혐의를 받는 전 의원과 2020년 총선을 앞둔 시기에 만나 한 총재의 자서전을 전달하고 함께 사진을 찍은 인물이다.



경찰은 박씨가 통일교 측 숙원사업인 한일해저터널 사업 추진을 위해 지역 정치인과 다수 접촉한 것으로 보고 있다.



경찰은 전날에도 이모 전 통일교 한국회장과 통일교 자금 관리 등에 관여한 1명을 참고인 신분으로 불러 조사했다.