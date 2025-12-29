수도권 음악성지 꿈꾸는 ‘화성예술의전당’…내년 개관 앞두고 ‘예열’

금난새 지휘자·성남시립교향악단 ‘하모니’ 울려

정명근 시장 “새 공연 환경…개관 차질 없이 준비”

화성특례시가 내년 1월15일 ‘화성예술의전당’ 공식 개관을 앞두고 지휘자 금난새와 성남시립교향악단이 함께 호흡을 맞추는 초청 공연을 열었다. 이번 공연은 무대·조명·음향 등 시스템 운영 전반을 점검하고, 시민 평가를 듣기 위한 자리였다.

27일 화성예술의전당에서 열린 공연에서 금난새 지휘자가 성남시립교향악단과 호흡을 맞추고 있다. 화성시 제공

28일 화성시에 따르면 전날 화성예술의전당 동탄아트홀에서 열린 공연에선 창의적 해석과 재치 있는 해설로 널리 알려진 지휘자 금난새와 다양한 음악적 시도로 주목받아온 성남시립교향악단이 섬세하고 풍부한 소리로 공연장을 채웠다.

2개의 파트로 나뉜 공연은 영화음악과 클래식 명곡을 넘나들며 다양한 레퍼토리를 선보였다. 존 윌리엄스의 영화 ‘스타워즈’ 모음곡, 비발디 ‘사계’ 중 ‘겨울’, 그리그 ‘피아노 협주곡 1악장’, 푸치니 오페라 ‘라보엠’의 주요 아리아, 베토벤 교향곡 5번 ‘운명’ 4악장 등이 울려 퍼졌다.

금난새 지휘자는 “화성예술의전당은 수도권 문화중심지에 자리해 활성화가 기대된다”며 “화성시가 수도권 공연문화의 중심지가 되길 바란다”고 말했다.

27일 화성예술의전당 공연. 화성시 제공

화성예술의전당은 노작로 11-1 자라뫼공원에 조성된 복합문화예술시설이다. 1450석 규모의 대공연장 동탄아트홀과 소공연장, 야외공연장, 전시공간 등을 갖췄다.

31일 오후 9시30분에는 뮤지컬 전문 오케스트라 ‘The M.C 오케스트라’와 음악감독 김문정, 뮤지컬배우 최정원·홍지민·박건형·에녹·민경아 등이 함께하는 ‘제야 콘서트’가 열린다.

정명근 시장은 “이번 공연은 시민들에게 새로운 공연 환경을 선보이는 뜻깊은 자리였다”며 “내년 개관을 철저히 준비하겠다”고 말했다.