“연말 보너스 1000만원?”…갑자기 직원 챙기기 시작한 이유

日 대기업 보너스 100만엔 시대 열려

전문가 “임금·인력난이 만든 변화 신호”

일본 대기업 직원들의 올겨울 보너스가 사상 처음으로 1인당 평균 100만엔(약 935만원)을 넘어섰다.

장기 디플레이션과 저임금 구조에 갇혀 있던 일본 경제가 ‘변화의 문턱’에 들어섰다는 해석이 나온다.

◆디플레이션의 균열…임금, 실적의 ‘동반 상승’

29일 업계에 따르면 일본경제단체연합회가 종업원 500명 이상 대기업 164개사를 대상으로 조사한 결과, 올겨울 평균 보너스 지급액은 100만4841엔으로 집계됐다.

전년 대비 8.57% 증가한 수치로, 1981년 관련 통계 집계 이후 처음으로 평균 보너스가 100만엔을 돌파했다.

이번 기록은 단순한 ‘깜짝 성과’라기보다 일본 기업의 수익 구조와 임금 정책이 동시에 변화하고 있음을 보여주는 상징적 장면으로 평가된다.

보너스 급증의 배경에는 기업 실적 개선과 임금 인상이 맞물려 있다.

엔저 효과로 수출 기업을 중심으로 실적이 개선된 데다, 춘계 노사 협상을 통해 기본급이 오른 것이 보너스 산정에 반영됐다.

전문가들은 “1980년대 이후 고착화된 저임금·저물가 구조에서 벗어날 수 있다는 신호가 나타나기 시작했다”고 평가한다.

임금 상승이 소비 여력 확대로 이어질 경우 ‘기업 실적 개선→임금 인상→소비 증가’로 이어지는 선순환 구조가 본격화될 가능성도 거론된다.

이러한 변화가 일시적 반등에 그칠지, 구조적 전환으로 이어질지는 아직 단정하기 어렵다는 신중론도 함께 나온다.

◆인력난이 바꾼 보수 전략…‘비용 절감’에서 ‘인재 유지’로

이번 보너스 인상은 일본 노동시장의 구조적 변화와도 깊이 맞닿아 있다.

베이비붐 세대인 ‘단카이 세대’가 대거 은퇴한 이후 저출생·고령화로 인한 인력 부족이 만성화됐다.

기업 입장에서는 더 이상 임금을 억제하며 인력을 유지하기 어려운 상황이다.

실적 보상 차원을 넘어, 인재 확보와 이탈 방지를 위한 전략적 선택으로 보수 체계를 재정비하고 있다는 분석이 설득력을 얻는다.

실제 일본 기업들 사이에서는 ‘비용 통제’보다 ‘사람에 대한 투자’를 경영의 핵심 과제로 삼는 흐름이 뚜렷해지고 있다.

◆제조업이 이끈 ‘보너스 상승’…산업 간 격차는 과제

산업별로 보면 보너스 상승은 제조업이 주도했다.

엔저 수혜를 직접적으로 누린 제조업 대기업들이 보너스 인상을 이끌면서, 비제조업과의 보상 격차는 오히려 확대되는 모습이다.

이는 일본 경제 회복이 여전히 수출과 대기업 중심으로 진행되고 있음을 보여준다.

비제조업 역시 증가세를 보이고는 있지만, 체감 격차를 해소하기까지는 시간이 필요하다는 지적이 나온다.

◆‘보너스 효과’의 한계…“지속성, 중소기업으로의 확산에 달려”

정책적 관점에서 중요한 대목은 이번 성과가 일회성 보너스 증가에 그치지 않고, 구조적인 임금 상승으로 이어질 수 있느냐다.

대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직 간 임금 격차가 여전히 큰 상황에서 상승 효과가 얼마나 폭넓게 확산될지가 향후 관건이다.

전문가들은 “보너스 증가는 분명 긍정적 신호”라면서도 “일본 경제 전반의 체질 개선으로 이어지려면 중소기업과 서비스업, 비정규직까지 임금 인상 흐름이 확산돼야 한다”고 지적한다.

◆한국에 주는 시사점…전문가들 “고령화 시대의 임금 전략”

일본의 변화는 한국에도 적지 않은 시사점을 던진다.

저출생·고령화, 인력난이라는 공통 과제를 안고 있는 만큼, 일본 기업들의 임금 인상과 보수 전략 전환은 참고 사례가 될 수 있다.

성과 중심 보상과 인재 유지를 동시에 고려하는 일본식 실험이 성공할 경우, 한국 기업과 정책 당국에도 임금 구조 재편에 대한 고민을 촉발할 가능성이 크다.

이번 ‘100만엔 보너스’는 일본 경제가 저임금 고착화에서 벗어날 수 있을지를 가늠하는 중요한 분기점으로 평가된다.

△성과 개선 △인력난 △임금 구조 개편이 맞물린 이 흐름이 일시적 반등에 그칠지, 장기적 전환점이 될지는 내년 임금 협상과 소비 흐름에서 판가름 날 전망이다.