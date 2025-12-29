이재명 대통령, 7개월 만에 청와대 첫 출근… ‘용산 시대’ 마무리

봉황기 다시 걸리고 대통령실 명칭도 ‘청와대’로 환원

29일 청와대 본관 앞에 봉황기가 게양되고 있다. 이로써 지난 2022년 5월 시작된 대통령실 '용산 시대'는 3년 7개월여 만에 막을 내리게 됐고 이재명 대통령은 29일 월요일부터 청와대 본관에서 공식 업무를 시작한다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 취임 약 7개월 만인 29일 청와대에 처음 출근한다. 대통령이 청와대로 출근하는 것은 문재인 전 대통령이 마지막으로 출근한 2022년 5월 9일 이후 1330일 만이다.

앞서 윤석열 전 대통령은 취임 첫날인 2022년 5월 10일 곧바로 용산 대통령실로 출근한 바 있다.

이날 오전 0시 청와대에는 한국 국가수반을 상징하는 봉황기가 다시 게양됐다. 대통령실의 공식 명칭도 ‘청와대’로 환원되며, 업무표장(로고) 역시 변경된다.

첫 출근 일정에 맞춰 이 대통령이 청와대 본관에 도착해 참모들과 아침 차담회(티타임)를 갖는 모습이 언론에 공개될 예정이다. 이후에는 청와대 내부 국가위기관리센터를 방문해 안보 대비 태세를 점검한다.

대통령실은 이 대통령 취임 직후부터 청와대 복귀 준비에 착수했으며, 지난 9일부터 본격적인 업무 시설 이전을 시작해 약 3주 만에 이사를 마무리했다. 대통령 경호처 역시 국가정보원과 군·경과 함께 합동 보안 점검을 완료했다.

대통령실이 연내 청와대 복귀를 마무리한 것은 12·3 비상계엄과 탄핵 국면으로 얼룩진 ‘용산 시대’와 결별하고, 미래지향적 국정 운영 기조를 본격화하겠다는 상징적 의미로 해석된다.

강훈식 대통령 비서실장은 전날 노무현 재단 유튜브 채널에 출연해 “청와대로 돌아오는 것이 회복과 정상화의 상징이 된 듯한 느낌”이라고 말했다.

다만 청와대가 지리적 특성상 민심과 동떨어진 ‘구중궁궐’이라는 비판을 받아온 점을 감안해, 대통령실은 내부 업무 공간을 과거 정권과는 다르게 운영하기로 했다.

대통령 집무실은 본관과 여민관에 마련돼 있으나, 이 대통령은 여민관 집무실에서 대부분의 업무를 볼 전망이다. 비서실장·정책실장·국가안보실장 등 이른바 ‘3실장’과 수석비서관들도 같은 건물을 사용하며, ‘1분 거리’ 소통 체계를 구축할 계획이다.