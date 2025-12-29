北, 장거리순항미사일 발사훈련…김정은 "핵무력 무한대 발전"

"1만여초 비행해 표적 명중"…일본 열도 타격권·실전배치 가능성

(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한은 28일 서해상에서 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 장거리전략순항미사일 발사 훈련을 진행했다고 조선중앙통신이 29일 보도했다.2025.12.29 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr

북한이 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 서해상에서 장거리전략순항미사일 발사훈련을 진행했다고 29일 밝혔다.



조선중앙통신은 전날 진행된 훈련에서 "전략순항미사일들은 1만199초(2시간49분59초), 1만203초(2시간50분3초) 간 조선서해상공에 설정된 비행궤도를 따라 비행해 표적을 명중타격"했다고 보도했다.



북한은 사거리를 공개하지 않았다. 하지만 2023년 9월 장거리전략순항미사일 발사 당시 1천500km의 비행궤도를 7천672∼7천681초 간 비행했다고 밝혔으니, 이번엔 비행시간이 늘어난만큼 사거리도 2천㎞를 상회했을 것으로 추정된다.



홍민 통일연구원 선임연구위원은 이번 미사일이 '화살-1형'의 개량형일 가능성에 무게를 두면서 "주일 미군이 배치된 요코스카항 등 일본 열도 전체에 대한 '반격 능력'을 과시한 것"이라고 분석했다.



중앙통신은 지상 발사대에서 발사된 미사일이 건물을 때리는 과정을 사진으로 공개했다.



한국국방안보포럼(KODEF)은 "표적 건물의 약한 부분인 창문을 관통, 저층에서 내부 폭발로 표적 건물이 붕괴됐다"며 "정확도 및 최대 위력 시험을 한 것"이라고 분석했다.



북한은 장거리 전략순항미사일에 핵탄두를 탑재할 수 있다고 주장해 왔으며, '발사 훈련'이라고 한 만큼 실전배치 상태일 가능성이 있다.

통신은 이번 훈련이 "장거리미사일구분대들의 반격대응 태세와 전투능력을 검열하고 미사일병들을 기동과 화력 임무수행 절차에 숙달시키며 해당 전략무기체계의 명중 타격 신뢰성을 점검하는데 목적"을 뒀다고 설명했다.



김 위원장은 "우리의 전략적 반격 능력의 절대적인 신뢰성과 전투력에 대한 실천적인 검증이고 뚜렷한 과시"라고 훈련 결과를 평가하며 커다란 만족을 표시했다.



그는 "핵 억제력의 구성 부분들에 대한 신뢰성과 신속 반응성을 정상적으로 점검하고 그 위력을 지속적으로 과시하는 것 자체가 각이한 안전위협을 받고 있는 현 정세 국면에서의 책임적 자위권 행사"라며 "전쟁 억제력 행사"라고 강조했다.



이어 "우리 당과 공화국 정부는 앞으로도 국가 핵전투무력의 무한대하고 지속적인 강화발전에 총력을 다해나갈 것"이라고 역설했다.



합동참모본부 관계자는 "한미 공조하에 북한의 미사일 발사 징후를 예의주시하고 있었으며, 어제 오전 8시께 북한 순안 일대에서 발사된 순항미사일 수발을 포착해 한미정보당국이 세부제원을 정밀분석 중"이라고 밝혔다.



김 위원장은 내년 초 9차 당 대회를 앞두고 연일 군사행보를 보이고 있다.



지난 24일 8천700t급 '핵동력 전략유도탄 잠수함' 건조 현장을 시찰했고, 동해상에서 신형 고공 장거리 대공미사일 시험발사 현장도 방문했다.



또 군수공장도 방문해 미사일 및 포탄 생산능력 확대를 지시하고 현대화 및 신규 군수공장 설립 계획도 공개했다.

